Пять причин, почему в Беларуси растут цены почти на все 1 4.02.2021, 14:05

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Подорожали лекарства, продукты, «коммуналка», свет, бензин и многое другое.

Цены в Беларуси выросли почти на все: продукты, «коммуналка», топливо, электричество. За прошлый год инфляция в Беларуси составила 7,4% – это наивысший показатель за 5 лет. «Радыё Свабода» разбиралась, почему так произошло.

Курсовая разница

Многие продукты, которые продаются в Беларуси, привозят из-за границы. Или их производство связано с ингредиентами или технологиями, которые там приобретаются. Об этом говорит старший научный сотрудник Beroc Лев Львовский.

«Если растет доллар, то логично, что должна вырасти стоимость условного «Сникерса». При этом цены растут не прямо пропорционально курсу доллара. Если растет доллар, импортные продукты растут в цене не так сильно», – отмечает эксперт.

Рост цен от имени государства

Проезд в транспорте, услуги ЖКХ, электроэнергия — на все эти услуги цены регулируются административно, то есть «от имени государства».

«Это цены, которые определяет правительство. Если государство повышает административные цены, это затрагивает и другие сферы. Недавно убрали льготный налог на добавленную стоимость из некоторых категорий товаров, поэтому эти цены растут», — говорит Лев Львовский.

С Нового года вырос налог на добавленную стоимость на некоторые лекарства и детские товары. Соответственно, на них выросли цены.

Акцизы на бензин

Государство также регулирует цены на топливо — через акцизы. Только за январь автомобильное топливо в Беларуси дорожало два раза: на 1 копейку 21 января и на 1 копейку 28 января. Это подорожание влияет и на цены на продукты, «ведь их нужно привезти».

Налоги

Рост цен на услуги и товары также связан с налогами, «когда эти налоги меняются». Если растет земельный налог, налог с предпринимателей или налог на прибыль, так или иначе эти убытки покрываются ростом цен.

С 1 января в Беларуси вырос налог на прибыль для операторов мобильной связи — с 18% до 30%. Также подняли единый налог для предпринимателей (на сколько — решают местные органы власти), а также аренду и земельный налог с торговых центров (с 0,7% до 1,5%).

Инфляция не может быть нулевой

Вообще не расти цены не могут, так как тогда люди будут «меньше потреблять и больше накапливать». То есть инфляция – нормальный процесс, если она не такая большая, как в Беларуси. Например, в Украине за прошлый год она составила около 5%, в Польше — 3,4% (и это самый высокий показатель за последние годы), а в Беларуси — 7,4%.

«Это естественный монетарный процесс, инфляция не может быть нулевой, тогда люди будут больше накапливать и больше потреблять. Рост цен нужен, чтобы не стимулировать людей прятать деньги под подушкой», – говорит Лев Львовский.

Средняя зарплата в Беларуси с декабря 2019 года по декабрь 2020-го выросла на 16%. Инфляция в 7,4% «съела» почти половину этого повышения.

В долларах же он даже сократился: в декабре 2019- го за среднюю зарплату можно было купить 589 долларов, а в декабре 2020-го – уже только 578.

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