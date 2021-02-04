Кум Путина Медведчук хранит деньги в белорусских банках, принадлежащих «кошелькам» Лукашенко 2 4.02.2021, 14:44

Виктор Медведчук

фото: hvylya.net

Сделка по покупке попавших под санкции телеканалов, возможно, совершалась именно на территории нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против представителя пророссийской партии «Оппозиционная платформа За жизнь» Тараса Козака. Тарас Козак является «кошельком» другого известного пророссийского политика — Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина.

Санкции, которые ввел президент Украины, распространяются на счета и имущество Тараса Козака, а также пророссийские телеканалы, которые формально ему принадлежат — 112, ZiK и NewsOne.

Интересно, что Тарас Козак, указавший в своей декларации финансовые счета на 8 млн евро и 379 тыс. грн, использует для хранения денег три банка — белорусские МТБанк и Абсолютбанк, а также украинский Укрбудинвестбанк. В этих же финучреждениях хранит свои денежные сбережения и сам Виктор Медведчук.

МТБанк принадлежит приближенному к Лукашенко белорусскому олигарху Алексею Олексину, который является кошельком диктатора.

Абсолютбанк до недавнего времени принадлежал другому «придворного бизнесмену» — Николаю Воробью. Он попал под санкции ЕС. Интересный факт: недавно Николай Воробей пытался приобрести украинский БТА Банк, однако ему было отказано в сделке. Возможно — из-за европейских санкций.

Также украинские СМИ утверждают, что Тарас Козак приобретал попавшие под санкции телеканалы именно на территории Беларуси.

Отметим, что Виктор Медведчук неоднакратно встречался с Лукашенко. Встречи проходили не только в Минске, но и в России.

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