Специалисты назвали сухофрукт, продлевающий молодость 4.02.2021, 14:58

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Исследование провели в американском штате Флорида.

Медицинские специалисты из штата Флорида (США) провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что чернослив способен продлить молодость.

Врачи подчеркнули, что сушеные сливы могут замедлить потерю костной ткани при старении, пишет u-news.com.ua.

Издание представило вниманию читателей обзор 24 исследований, которые проводились в 2017 году. Результаты подтвердили положительное влияние сухофруктов на организм человека.

Кроме того, врачи заинтересовались показателями здоровья 236 женщин в период менопаузы. Представительницы прекрасного пола были разделены на две группы и должны были употреблять 100 грамм чернослива и 100 грамм сушеных яблок ежедневно в течение года.

В рамках работы проводилось сканирование костей через 3, 6 и 12 месяцев. В результате выяснилось, что у женщин, которые употребляли сушеные сливы, минеральная плотность костной ткани была больше, чем у участниц из другой группы.

Профессор Бахрам Арджманди отметил, что за последние десятилетия чернослив стал самым витаминным продуктом. Его очень давно используют в лечебных целях. В продукте содержится никотиновая кислота, гамма-токоферол, альфа-токоферол, фолиевая и аскорбиновая кислота, бета-каротин, растительная клетчатка, фруктоза, сахароза, глюкоза, рибофлавин. Сухофрукт содержит также большое количество калия, магния, кремния, кальция, натрия, фосфора, йода, железа, меди, молибдена, цинка и многих других элементов.

Сушеная слива позволяет сохранить здоровье костей, ведь удерживает их плотность. Эксперт называет работу сухофруктов синергетической, необходимой для предотвращения потери минералов в костных тканях. Последнее может стать причиной остеопороза.

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