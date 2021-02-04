Премьер Японии пообещал решительно добиваться возвращения Курил 4.02.2021, 15:26

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Есихидэ Суга

Есихидэ Суга будет прикладывать для этого все усилия.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал решительно добиваться возвращения Курильских островов и приложить все усилия для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению по Северным территориям. Об этом глава японского правительства заявил в четверг в ходе прений в бюджетной комиссии национального парламента, сообщает ТАСС.

«Я буду прикладывать все усилия для того, чтобы приблизиться к решению проблемы северных территорий», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос депутата от правящей Либерально-демократической партии Такако Судзуки, уроженки самой северной префектуры Хоккайдо.

Глава японского правительства также подчеркнул, что дальнейшие переговоры с РФ, направленные на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, будут вестись на основе всех ранее достигнутых между двумя государствами договоренностей, включая сингапурскую договоренность от 2018 года об активизации переговоров.

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