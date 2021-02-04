В Минске задержан директор ГУМа 10 4.02.2021, 16:09

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Александр Крепак

Фото: minsknews.by

Возбуждено уголовное дело.

Директор ОАО «ГУМ» Александр Крепак задержан. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

По информации СК, Крепака задержали сотрудники ГУБОПиК вечером 2 февраля при получении взятки в размере 2 525 рублей. Деньги предназначались за решение вопросов, которые входят в компетенцию директора. Следствие заявило, что располагает данными о том, что противоправная деятельность носила системный характер.

Ведется расследование.

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