«Кибер-партизаны»: Наша цель — чтобы Таракан наконец улетел навсегда в Гаагу 17 4.02.2021, 16:34

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Представители цифрового сопротивления готовят новые атаки.

Telegram-канал «Баста!» поговорил, пожалуй, с одной из самых загадочных и таинственных групп белорусского сопротивления — «Кибер-партизанами». За время своего существования они атаковали множество белорусских пропагандистских ресурсов. Это своего рода белорусские Anonymous, которые борются с несправедливостью государства в интернете.

«Кибер-партизаны». Кто они, какова их цель?

«Мы ищем и сливаем информацию о «полицаях», членах оккупационной администрации и их преступлениях. Показываем всю сущность узурпатора и его гнилого режима.

Наша цель — чтобы Таракан наконец улетел навсегда в Гаагу или Подмосковье. Тут уже как ему повезет.

По нашим наблюдениям, протестное движение меняет фазу и перестает относиться негативно к партизанскому сопротивлению узурпации власти в стране.

Наши цели никогда не менялись, мы лишь адаптируемся к новой реальности, подготавливаем новые формы кибер (и не только) партизанства».

Как возникла идея «Кибер-партизан»?

«Наш основатель был поражен градусом насилия 9-11 августа и решил действовать в том поле, в котором может быть полезен — IT.. После первых акций к нему примкнули единомышленники, а со временем сформировалось небольшое ядро админов».

За время существования «Кибер-партизан» мы видели множество дерзких атак: сайт Национального архива Беларуси, сайт МВД, сайты Торгово-промышленной палаты, госзакупок, МНС, система ЕРИП, атака на онлайн-трансляции каналов «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 4», «Беларусь 5» и ОНТ. Все эти атаки несомненно производят впечатление, и поднимают боевой дух. Но какая атака самая яркая по мнению самих Кибер-партизан?

«Это уже не нам судить. Об этом лучше ответят наши подписчики и все, кто следит за нашими атаками.

Но если взять аналитику нашего канала, то лучшие атаки — это взлом пропагандистов БТ и ОНТ. Это были одни из самых ярких атак».

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