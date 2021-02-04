Николай Статкевич: Финансируемая извне диктатура недолговечна

Николай Статкевич: Финансируемая извне диктатура недолговечна2
- 4.02.2021, 16:45
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Санкций против режима будет еще больше.
Супруга лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович опубликовала одно из его последних писем.
Оппозиционный политик и политзаключенный уверен, что режиму осталось недолго:
- Что касается эскалации судебных репрессий и слухов о концлагере и т. д. Чем жестче репрессии, тем скорее они закончатся.
Я уже писал, что финансируемая извне жесткая диктатура недолговечна.
Отмена Западом чемпионата по хоккею показала, что, в отличие от предыдущих столкновений, он готов к конкретным действиям.
Значит, санкций будет больше. Действительно опасных санкций.