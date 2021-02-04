Когда сбивать температуру при COVID-19 и что должно насторожить? 1 4.02.2021, 17:53

1,976

Никита Соловей

фото: tut.by

Врач объясняет по пунктам.

«Марафон женского здоровья» запустил серию эфиров на тему коронавирусной инфекции. Одним из спикеров стал Никита Соловей, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ: с марта 2020 года он активно участвует в организации работы по борьбе с COVID-19. Бесплатно посмотреть полную его лекцию можно на YouTube-канале проекта, а вот — его советы о том, на какой стадии инфекции как лечиться, пишет сайт tut.by.

У вас COVID-19. Чего ждать и как лечиться

Cтадия I (ранняя инфекция), когда идет активное размножение вируса в организме. У большинства проявляется «гриппоподобным» синдромом: у человека есть повышение температуры, проявление интоксикации — боли в мышцах, суставах, головные боли, появляется сухой кашель, иногда першение в горле (такая же симптоматика характерна для ряда других ОРВИ).

Рекомендуется ограничение физических и эмоциональных нагрузок, обильное питье, жаропонижающие, не будут лишними витамины C, D, цинк. У 80% пациентов инфекция на этой стадии проходит, они полностью выздоравливают.

Какие дозы витаминов рекомендуются амбулаторным пациентам с нетяжелой формой COVID-19?

• витамин С 500 мг каждые 12 ч,

• витамин Д3 2000−4000 МЕ/сут,

• цинк 75−100 мг/сут (по элементарному цинку).

Стадия II (легочная) развивается у 20% пациентов, когда возникает вирусное поражение легких (пневмонит). Пневмонит — это не пневмония, а чуть другое состояние с позиции развития этого заболевания. Это важно отметить, поскольку вирусные пневмониты не нуждаются в лечении антибиотиками.

Большинству амбулаторных пациентов с COVID-19 антибиотики не показаны, и особенно — в первые дни болезни. В исследованиях сопутствующая бактериальная инфекция встречается только у 1,2−4% пациентов с COVID-19. Крайне редко присоединение бактериальной инфекции у нетяжелых пациентов с COVID-19 приводит к быстрому существенному ухудшению их состояния. Это означает, что у врача есть время оценить пациента в динамике, дообследовать и решить, надо ли назначать антибиотик.

Симптомами на второй стадии будут одышка, дыхательная недостаточность.

Часть пациентов может лечиться амбулаторно, если они остаются относительно стабильными. Часть будет нуждаться в направлении в стационар: обычно это госпитализация в инфекционное, пульмонологическое и другие перепрофилированные отделения.

Лечение на этой стадии и далее — прерогатива специалистов. Части пациентов потребуется кислородотерапия. Показаны также обильное питье, жаропонижающие.

Температура при COVID-19: снижать или нет?

Длительная лихорадка опасна обезвоживанием организма, ухудшением функции других органов и систем, усугублением имеющихся хронических заболеваний.

Рекомендуется снижать температуру, если она достигает 38,5С. Возможно снижение температуры и при более низких значениях, если отмечается ее плохая переносимость, существенно сказывающаяся на состоянии человека.

Для купирования лихорадки чаще всего используют парацетамол или содержащие его растворимые комбинированные лекарственные средства (в порошках) и ибупрофен при каждом подъеме температуры.

Пейте больше жидкости: вы должны мочиться примерно каждые 6 часов (цвет мочи должен быть бледно-желтый, более темный цвет означает, что надо пить еще больше жидкости).

Рекомендуется постельный режим в прон-позиции (на животе) как можно дольше в течение суток. В стационарах также пациенты получают препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты), по показаниям добавляются глюкокортикостероиды.

Стадия III (гипервоспалительный ответ) развивается только у 5% пациентов. Она характеризуется тяжелым поражением легких и других органов вследствие чрезмерной реакции иммунной системы человека и подразумевает госпитализацию в реанимационные отделения.

В этой стадии также рекомендуются постельный режим в прон-позиции.

Цель прон-позиции — максимальное улучшение дыхательной функции всех отделов легких. Эффективна при применении от нескольких часов в течение суток (чем больше, тем лучше!) .Есть два варианта ее выполнения:

• Классический: лежа на животе, когда валик или подушка подкладываются под нижнюю часть грудной клетки и таз.

• Альтернативный: 30 минут лежа на животе, потом 30 минут лежа на правом боку, потом 30 минут полусидя, 30 минут на левом боку — и далее по кругу. Он предпочтителен для пациентов в сознании, потому что выполнять классический вариант длительно многим сложно.

Таким пациентам нужны усиленная кислородотерапия, обильное питье (растворы внутривенно), жаропонижающие, разжижающие кровь средства, глюкокортикостероиды, а также специфическое лечение, подавляющее чрезмерную функцию иммунной системы.

Что должно насторожить пациента с COVID-19 и его родственников?

• отсутствие улучшения самочувствия в первые 5−7 дней (ориентируемся на дату появления первых симптомов);

• любое ухудшение состояния на 8−12 сутки от первых симптомов инфекции;

• появление высокой температуры, которая не снижается при приеме стандартно рекомендуемых доз жаропонижающих;

• появление и нарастание одышки, чувство сдавления в грудной клетке, непрекращающегося сухого кашля;

• низкое артериальное давление (ниже 90/60 мм рт. ст.) — особенно у тех, у кого обычно давление высокое;

• появление синюшности губ, кончика носа, кожных покровов туловища и конечностей;

• снижение сатурации кислорода ниже 94% (при доступности пульсоксиметрии);

• появление выраженной рвоты или диареи, с которыми невозможно справиться самостоятельно.

Если есть хотя бы один из настораживающих признаков, необходим дополнительный осмотр врачом. Особенно это касается пациентов из группы риска по тяжелому и осложненному течению COVID-19: с избыточным весом (ИМТ 30 и более), старше 55−60 лет, с хроническими заболеваниями (особенно сахарным диабетом).

Как не заболеть самому, если домашние заразились коронавирусом?

COVID-19 — высокозаразная инфекция для лиц, не имеющих к ней иммунитета. Риск заболевания родственников, проживающих в одном доме (квартире) и ухаживающих за заболевшим, очень высокий. Однако вероятность инфицирования COVID-19 даже в домашних условиях можно существенно снизить, следуя определенным принципам:

• когда возможно, не оставайтесь в одном помещении с заболевшим (для заболевшего должна быть выделена отдельная комната или помещение, если есть возможность, то и отдельный санузел);

• запретите другим лицам, не проживающим с вами, без необходимости посещать квартиру (дом), где находится пациент;

• убедитесь, что общие помещения, которые использует заболевший, являются хорошо вентилируемыми;

• регулярно выполняйте гигиеническую обработку рук. Предпочтительно мытье рук с мылом не менее 20−30 секунд, при невозможности используйте антисептик с содержанием спирта не менее 60%, втирая его в кожу по всей поверхности рук до полного высыхания;

• избегайте касаний глаз, носа, рта немытыми руками;

• избегайте использования общих предметов обихода вместе с заболевшим (кухонная посуда, столовые приборы, полотенца, постельное белье и другие);

• ежедневно мойте обычными моющими средствами предметы и поверхности, к которым часто прикасаются: столы, дверные ручки, сантехника, туалет, телефон, клавиатуры, планшеты и т. д.;

• заболевший человек должен носить маску при нахождении рядом с ним в одном помещении других лиц;

лица, ухаживающие за заболевшим, должны носить маску при контакте с ним;

• при контакте с биологическими жидкостями заболевшего следует: использовать медицинскую маску и перчатки, выбросить медицинскую маску и перчатки сразу после использования, не используя их повторно. При снятии средств индивидуальной защиты сначала следует снять перчатки, затем вымыть руки с мылом, после этого снять маску, затем снова вымыть руки с мылом;

• тщательно стирайте одежду/белье заболевшего.

Следите за своим самочувствием. При появлении у себя лихорадки, кашля, одышки, изменений восприятия вкуса и запахов сообщите об этом медицинским работникам по телефону.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».