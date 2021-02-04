Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии10
- 4.02.2021, 18:06
- 1,918
Посла РФ вызвали в эстонский МИД.
В среду, 3 февраля российский военный самолет Ил-76МД нарушил воздушное пространство Эстонии.
Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, пишет «Новое время».
По данным ведомства, инцидент произошел около острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве страны примерно одну минуту.
Самолет следовал с включенным передатчиком, но в момент нарушения государственной границы Эстонии он не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.
В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали посла России, которому вручили соответствующую ноту.
Данный инцидент стал первым нарушением государственной границы Эстонии российским самолетом в этом году. До этого такие инциденты случались по несколько раз в год.