В Беларуси частным медцентрам разрешили проводить ПЦР-тесты на коронавирус 3 4.02.2021, 18:09

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Фото из открытых источников

Но есть один нюанс.

Негосударственные учреждения здравоохранения получили право проводить ПЦР-исследования на коронавирус для нужд государственной системы здравоохранения. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения от 21 января. Проводить ПЦР-тесты смогут только те учреждения, у которых есть лицензия на оказание услуг лабораторной диагностики, говорится в пресс-релизе Минздрава.

Частным лабораториям разрешено применять повышающий коэффициент к предельному максимальному тарифу в размере до 1,5. Таким образом, максимальный тариф не должен превышать 79,5 рубля. На каждый тест на безвозмездной основе для государственных организаций разрешено проводить два платных.

Минздрав считает, что цены на тесты в частных лабораториях не будут иметь неконкурентный уровень.

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