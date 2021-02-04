Житель Браслава поймал 15-килограммовую щуку

Житель Браслава поймал 15-килограммовую щуку1
- 4.02.2021, 20:24
Она не влезала в лунку.
Житель Браслава Олег Адамцов поймал на озере Снуды огромную щуку: она весит 14,8 килограмма, пишет «Браслаўская звязда».
Свой трофей Олег Адамцов поймал во время рыбалки жерлицей с флажком.
Рыболов рассказал, что ему пришлось повозиться со щукой около часа. Чтобы поднять такую огромную рыбу из воды и завести ее в лунку без порыва снасти, мужчине пришлось сходить на берег за пешней.
Говорят, это уже не первая щука-гигант, которую рыболовы в этом зимнем сезоне поймали на жерлицу с флажком на озере Снуды.
Похоже, щука браславчанина Олега Адамцова пока что самая большая из тех, про которые мы писали этой зимой. Например, жители Кличева Александр Осипенко и Игорь Кардымон на Чигиринском водохранилище в последний день января вытащили из лунки щуку весом почти 14 кг. На затоке Щары слонимский рыбак поймал щуку весом 13,2 кг.