закрыть
4 февраля 2021, четверг, 20:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Житель Браслава поймал 15-килограммовую щуку

1
  • 4.02.2021, 20:24
Житель Браслава поймал 15-килограммовую щуку
фото: «Браслаўская звязда»

Она не влезала в лунку.

Житель Браслава Олег Адамцов поймал на озере Снуды огромную щуку: она весит 14,8 килограмма, пишет «Браслаўская звязда».

Свой трофей Олег Адамцов поймал во время рыбалки жерлицей с флажком.

Рыболов рассказал, что ему пришлось повозиться со щукой около часа. Чтобы поднять такую огромную рыбу из воды и завести ее в лунку без порыва снасти, мужчине пришлось сходить на берег за пешней.

Говорят, это уже не первая щука-гигант, которую рыболовы в этом зимнем сезоне поймали на жерлицу с флажком на озере Снуды.

Похоже, щука браславчанина Олега Адамцова пока что самая большая из тех, про которые мы писали этой зимой. Например, жители Кличева Александр Осипенко и Игорь Кардымон на Чигиринском водохранилище в последний день января вытащили из лунки щуку весом почти 14 кг. На затоке Щары слонимский рыбак поймал щуку весом 13,2 кг.

фото: «Браслаўская звязда»
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин