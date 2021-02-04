закрыть
4 февраля 2021, четверг, 20:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новогрудок и Новополоцк вышли на вечерние протесты

  • 4.02.2021, 20:28
Новогрудок и Новополоцк вышли на вечерние протесты

Видеофакт.

Регионы Беларуси продолжаются протестовать против режима Лукашенко.

Новогрудок и Новополоцк вышли с национальными флагами.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин