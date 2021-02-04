Администрация Байдена хочет отправить маски всем американцам 4.02.2021, 21:34

фото: AP Photo / Damian Dovarganes

В целях усиления защиты населения от коронавируса.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки масок для всех жителей страны. В целях усиления защиты населения от коронавируса.

Об этом сообщает Forbes.

Пока неизвестны детали такой операции, включая тип масок, которые будут отправлять (одноразовые или многоразовые тканевые), количество масок на одну семью и как их будут получать граждане. Существует мысль доставлять их через почтовую службу, чтобы люди забирали их в пунктах раздачи.

Эксперты призывают граждан надевать более плотные маски или же несколько масок сразу, чтобы защититься от более заразных видов коронавируса, которые могут циркулировать в США.

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