Администрация Байдена хочет отправить маски всем американцам
- 4.02.2021, 21:34
В целях усиления защиты населения от коронавируса.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки масок для всех жителей страны. В целях усиления защиты населения от коронавируса.
Об этом сообщает Forbes.
Пока неизвестны детали такой операции, включая тип масок, которые будут отправлять (одноразовые или многоразовые тканевые), количество масок на одну семью и как их будут получать граждане. Существует мысль доставлять их через почтовую службу, чтобы люди забирали их в пунктах раздачи.
Эксперты призывают граждан надевать более плотные маски или же несколько масок сразу, чтобы защититься от более заразных видов коронавируса, которые могут циркулировать в США.