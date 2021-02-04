Распад системы 3 4.02.2021, 21:47

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Фото: «Наша Ніва»

Идет полноценная борьба группировок вокруг слабеющего диктатора.

Основатель «Сильных новостей» считает, что оба сценария говорят о начавшемся распаде властной вертикали.

— Сначала арест ряда менеджеров на госпредприятиях, потом «дело банкиров» и непонятная пока до конца история с Румасом, который не в стране. Сегодня арест директора ГУМа. Что происходит? — рассуждает Петр Кузнецов. — К новостям с «фронта 23.34» мы уже давно, как это ни печально, привыкли. Суды по уголовным делам тоже уже стали грустной обыденностью.

Власть развязала против оппонентов (народа Беларуси) открытую войну, в которой не стесняется угрожать и использовать оружие и любого уровня репрессии. Это очевидно.

Но в последнее время мы видим, что проблемы, одна за другой, начали появляться у тех, кого принято считать «элитами». Притом, до самого высшего уровня. Ибо Румас, хоть он и банкир, но еще и, как ни крути — бывший премьер-министр.

Премьер, напомню, у нас по факту второй человек в стране — именно ему переходят президентские полномочия в случае, если с руководителем случается что-то неожиданное.

На пике протестов семья Румасов имела неосторожность выложить фото в позитивном настроении и теперь многие склонны считать, что неприятности постигли бывшего топ-чиновника именно из-за этого.

Аналогично есть мнение, что удар по управленческому звену некоторых предприятий нанесен потому, что кто-то склонен ставить им в вину нелояльность рабочих и попытки забастовок. Я ничего не знаю о политической позиции директора ГУМа и арестованных банкиров — возможно, они также оппозиционны. И тогда все происходящее укладывается в определенный шаблон.

Если подоплекой является политическая позиция, то сейчас, в период расцвета влияния силовиков, мы наблюдаем, как система начинает внутреннюю войну против отдельных своих звеньев — что-то вроде партийных «чисток» времен Сталина.

Однако разница между сталинскими временами и нынешними просто колоссальная и то, что тогда могло сцементировать и сплотить партию сегодня может запросто развалить «вертикаль». Нынешним чиновникам, в отличие от тогдашних, есть что терять, кроме партийной идеи (которой как раз нет). Есть куда выводить капиталы, есть куда бежать.

Нынешний белорусский правитель, в отличие от Сталина, затеял «чистку» не на пике своего могущества, а на излете — в условиях все возрастающей зависимости от силовиков, иссякающих ресурсов и очевидной токсичности для всех. Поэтому то, что могло помочь Джугашвили в 30-х гг. XX века, в сегодняшней ситуации может скорее развалить всю «партию», то есть, пардон, «вертикаль».

Но есть и другое возможное объяснение происходящего, впрочем, примерно с теми же выводами. Ситуация, в которой силовики получают чрезмерное влияние, а верховный правитель, наоборот, все больше впадает от них в зависимость — идеальна для того, чтобы либо они сами, либо кто-то, но их руками, начал внутреннюю войну за передел влияния в экономической и бизнес сферах. Вот Румас не так сфоткался: «шепнуть», согласовать, накатить — проще простого.

Нет смысла, наверное, писать о том, как проходят подобные внутренние «войны» и как они могут проходить в Беларуси. Информации у нас — ноль, мы рассматриваем лишь возможные базовые сценарии происходящего, и как раз это происходящее сегодня очень даже дает понять, что где-то что-то похожее там вполне может быть.

Так вот, если внутри системы сейчас начались не «чистки а-ля Сталин», а полноценная борьба группировок вокруг слабеющего вождя, то это как раз станет основой для скорого раскола элит, которого все так ждут и отсутствие которого летом-осенью считают главной причиной того, что система устояла.

Иными словами, и первый сценарий, и второй — это о начавшемся распаде властной вертикали. Который, собственно говоря, был неизбежным.

Версию же о том, что это может быть спланированная пиар-кампания в духе «Мы тут с коррупцией боремся», я думаю, не стоит рассматривать всерьез. Вопросы коррупции на фоне политического кризиса для белорусского общества сейчас находятся на одном из последних планов и никаких дивидендов никому не принесут. Но подобные действия, даже если они с такими целями затевались, все равно могут привести лишь к одному из описанных выше двух вариантов.

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