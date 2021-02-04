«Свидетели» на политических судилищах в Минске – будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе» 16 4.02.2021, 23:10

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фото: tut.by

И они это прекрасно знают.

Так выглядели свидетели на сегодняшнем суде по делу о злостном хулиганстве.

Это военнослужащие. В суд они пришли в балаклавах и темных очках, выступали под вымышленными именами. «Обвиняемый» — человек, которого сбил бус силовиков. Ему вменяют повреждение транспорта милиции.

«Свидетели» на политических судилищах в Минске – будущие обвиняемые на Нюрнбергским процессе. И они это прекрасно знают», – считает главный редактор Charter97.org Наталья Радина.

фото: tut.by

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