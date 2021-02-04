В России и Украине прошли акции солидарности с Беларусью 4.02.2021, 23:02

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Акции прошли в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

В России и Украине прошли акции солидарности с Беларусью.

Беларусы Киева выходят 180 дней подряд.

«Выражаем солидарность со всеми белорусами, что продолжают выходить на протесты. А также не забываем Тадеуша Костюшко - по-настоящему историческую личность», - говорят участники акции.

Белорусы Санкт-Петербурга собрались сегодня на улице Костюшко в честь его 275-го юбилея.

«Сколько бы власти не закрывали магазины с национальной символикой, вы не уберете ее из наших сердец!» - передают белорусы Петербурга.

В Москве на регулярной акции солидарности также собрались поздравить всех свободомыслящих земляков с юбилейным днем рождения знаменитого на весь мир борца за справедливость.

«Цитата Тадеуша Костюшко меткой стрелой сквозь века доносит актуальность сражения за свободу до сердец всех неравнодушных представителей современности: «Нужно пожертвовать многим, чтобы спасти все…».

Сложно переоценить ту жертвенность, которая царит сейчас в нашем обществе. Важно, не забывать ради чего всё это!», - пишут телеграм-каналу «Баста!» белорусы Москвы.

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