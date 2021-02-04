180-й день протестов: партизанские марши и акции прошли по всей Беларуси 4.02.2021, 23:25

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Белорусы готовы протестовать до падения режима.

Беларусь не сдается и продолжает выходить на марши и акции.

Марши прошли в Полоцке и Барановичах.

Свободные белорусы района Минск Южный тоже гуляли сегодня, несмотря на погоду.

Белорусы Санкт-Петербурга и Киева отметили день рождения Тадеуша Костюшко.

Партизаны Михалово, Ангарской и Полигона вышли поддержать всех тех, кто несмотря на мороз выходит и борется.

В Ратомке прошла акция солидарности с политзаключенным Артёмом Савчуком.

Вчера мы забыли показать очень классный марш Юго-Запада. Ребята пригласили Михалово и Малиновку в гости и прошлись по району.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта.

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