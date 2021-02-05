Полковник Путин сдал Геленджик противнику 2 Дмитрий Травин

5.02.2021, 9:15

2,923

фото: Navalny.com

Кремлевский манипулятивный режим снова показал свою слабость.

Самое удивительное в истории с дворцом – то, что Путин не нашел в оправдание ничего лучше, чем попросить старого друга взять грех на себя.

Есть впечатление, что все абреки и кунаки, чада и домочадцы, не говоря уж о наибах, магараджах и боевых Ослонах, президента покинули. Казалось бы, целый кремлевский штаб должен день и ночь работать над сглаживанием коррупционного скандала, о котором узнало более 100 млн человек.

А на деле, похоже, Путин позвал к себе Ротенберга и вкрадчиво попросил:

- Аркаша, возьми все на себя. Ты ведь, вроде, и мост там по соседству строил. Твой регион – тебе за базар… пардон, за дворец отвечать.

- Послушайте, мосье Путин, у меня есть для Вас пару слов. Если какой-то Ротенберг приХватизирует Геленджик, то завтра про нас будет судачить вся Одесса.

- Аркадий, не говори красиво. Просто сделай. У нас ведь еще мост на Сахалин намечается.

- Из Геленджика? В этом что-то есть.

Я их не подслушивал, но, думается, это самая вероятная трактовка. А если так, то налицо провал Путина.

Во-первых, он оправдывался. Во-вторых, оправдывался неубедительно для тех, кто о словах Ротенберга узнал. А в-третьих, у нас впервые за всю путинскую эпоху сложилась ситуация, когда о словах Навального узнало больше людей, чем о словах, которые Кремль хотел донести до широких масс.

И это несмотря на то, что страна смотрит телевизор…

Сколько бы человек с ружьем и забралом не забрал протестующих в кутузку, общий неблагоприятный для президента информационный расклад не изменится. Как сказал бы Виктор Черномырдин, «никогда такого не было – и вот опять». Сурков бы, наверное, что-нибудь придумал. Или, скорее, заранее не допустил. А нынешние…

В общем слабость в манипулировании сознанием лишний раз говорит о том, что путинский манипулятивный режим доживает последние дни. И приходит путинский силовой. Бессмысленный и беспощадный.

Дмитрий Травин, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».