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Ратомка вышла на акцию солидарности

  • 5.02.2021, 9:23
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Ратомка вышла на акцию солидарности

Жители поселка под Минском поддержали программиста Артема Савчука.

В Ратомке прошла акция солидарности с политзаключенным Артемом Савчуком, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Напомним, 30-летнего программиста Артема Савчука задержали 17 августа 2020 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса – «Участие в массовых беспорядках».

Последние 9 лет Артем жил в Польше, в Кракове. Летом 2020 решил во время своего отпуска приехать в Беларусь повидать родных и побывать на свадьбе одноклассника. Был задержан в Минске 17 августа.

Адрес для писем Артему: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030

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