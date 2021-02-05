Три тренда, которые могут привести к коллапсу белорусской экономики 1 5.02.2021, 9:37

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Обвал уже близко.

Кажется, что в начала текущего года белорусские власти так озабочены борьбой с инакомыслием и репрессиями, что почти не думают о ситуации в экономике. Впрочем, возможен другой вариант: руководство страны предпочитает делать вид, что все идет неплохо, чтобы избежать очередного тяжелого разговора с населением.

Сайт udf.by выделил три угрожающих тренда, которые могут привести к коллапсу белорусской экономики.

Россия не только не помогает, но и сокращает помощь

Многие годы «экономическое чудо» режима Лукашенко строилось на российских субсидиях. Сейчас, когда ВВП страны упал, власти нуждаются в них, как никогда прежде. Но Москва реальной помощи не предоставляет.

Да, Владимир Путин объявил осенью о выделении кредита в $1,5 млрд., но, во-первых, Минск пока получил лишь $500 млн, во-вторых, неизвестно когда выделят остальные деньги (и выделят ли), и, в третьих, основная часть этого и так не очень внушительного кредита пойдет на рефинансирование долга белорусской стороны.

Мало того, что Россия не оказывает реальной помощи режиму Лукашенко, так и продолжает сокращать субсидии и дотации.

К неудовольствию Лукашенко цена на газ выросла до $128,5 за тысячу кубометров. В то же время на днях стало известно, что для Молдовы стоимость российского газа снизится (в прошлом году она составляла $148).

Что касается нефти, то «Минский барометр» отмечает в свежем выпуске: «Соглашение о компенсации за поставки грязной нефти в 2019 году так и не достигнуто. Похоже, Беларусь осталась единственной пострадавшей страной, не получившей эти компенсации. Важно также отметить, что, судя по словам Головченко, в 2021 году, как и в 2020-м, заключить с Россией генеральное соглашение по поставкам нефти не удалось – Беларуси приходится договариваться с каждым поставщиком. Российское правительство самоустранилось от регулирования отношений с Беларусью в этой сфере. Это показывает, что конфликт с Россией из-за нефти принес не только мгновенные высокие издержки для Беларуси, но и долгосрочные».

Проблемы на предприятиях-гигантах

Вот лишь новости последних дней.

Чтобы спасти Белорусский металлургический завод, Минфин продал банкам валютных облигаций на $619 миллионов. Возможно, их взяли из золотовалютных резервов, которые и так сокращаются.

СМИ пишут о плачевном состоянии некогда процветающего БМЗ: гиганту в этом году нужно найти миллиарды рублей на выплаты по долгам и кредитам.

Тем временем российский «Уралкалий» прокомментировал заключение долгосрочного контракта между Белорусской калийной компанией и компанией IPL — крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений.

«Цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрений», – отметил генеральный директор «Уралкалий Трейдинг» Александр Терлецкий.

Проще говоря, россияне намекают на демпинг со стороны «Беларуськалия». Выходит, что предприятие, которое является крупнейшим налогоплательщиком, заключило не очень выгодный для себе контракт – что не может отразиться на отчислениях в бюджет.

Стоит также напомнить, что вышеупомянутый БМЗ потерял европейский рынок из-за демпинга.

Готовятся новые санкции

В декабре Евросоюз утвердил третий пакет санкций, в том числе экономических. В черный список попали семь юрлиц: ОАО «140-й ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО МЗКТ, ЗАО «Белтехэкспорт», Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» управления делами Лукашенко, Dana Holdings и ООО «Синезис».

Но уже готовится новый пакет санкций. В черные списки могут включить больше юрлиц и людей, которые финансируют режим Лукашенко.

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