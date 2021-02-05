Одиозной Ананич предложили возглавить комиссию по «выявлению экстремизма» 14 5.02.2021, 9:44

2,642

Лилия Ананич. Фото: пресс-служба Палаты представителей

Документ опубликован сегодня.

Бывший министр информации и действующий «депутат» «палатки» Лилия Ананич может возглавить комиссию по выявлению «признаков экстремизма» в информационной продукции, сообщает tut.by.

Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 5 февраля, на Национальном правовом интернет-портале.

Документ утверждает новый состав Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Ранее в составе было 23 человека, теперь — 20.

Комиссию ранее возглавляла директор государственного учреждения «Национальная книжная палата Беларуси» Елена Иванова. Сейчас председателем комиссии назначена Лилия Ананич. В документе есть примечание — «с ее согласия». То есть Лилия Ананич может согласиться, либо отказаться возглавить комиссию.

Заместителем председателя Республиканской экспертной комиссии по-прежнему останется замминистра информации Игорь Бузовский, а секретарем — консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Елена Оношко.

В состав комиссии также входят представители «научного сообщества» из НАН Беларуси и вузов страны — доктора и кандидаты социологических, исторических, философских и филологических наук. А кроме того — представители силовых ведомств. Например, заместитель начальника главного управления КГБ Игорь Жуков, главный специалист отдела информации и пропаганды управления идеологической работы Госпогранкомитета Сергей Косачук, начальник четвертого отдела третьего управления ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук, заместитель начальника второго отдела четвертого управления ГУБОПиК МВД Дмитрий Юцов, представитель СК Сергей Кабакович и представитель ГТК Екатерина Шкурдюк.

Лилия Ананич с 2014 по 2017 год была министром информации в Беларуси.

На посту министра информации подписала уведомление о прекращения деятельности издательства «Логвинов» как наказание за издание альбома «Пресс-фото Беларуси-2011». Также при ней (и иногда непосредственно ей самой) из подписных каталогов «Белпочты» и киосков «Союзпечати» исключали независимые издания. Например, журналу Arche, барановичской газете Intex-press, «Брестской газете», «Новому времени».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».