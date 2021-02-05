Байден: Я дал понять Путину, что прошло время, когда США шли на уступки перед РФ

Байден: Я дал понять Путину, что прошло время, когда США шли на уступки перед РФ4
- 5.02.2021, 10:23
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Вашингтон не будет колебаться, чтобы повысить цену, которую Кремль заплатит за свои действия.
Президент США Джо Байден во время истоического выступления в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России, и призвал Кремль освободить оппозиционера Алексея Навального.
Трансляцию его выступления вел YouTube-канал «Голоса Америки».
"Я дал понять президенту Путину в манере, отличной от моего предшественника, что закончилось время, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий РФ, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравлений своих граждан. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия", — сказал Байден.
Президент США призвал российские власти "немедленно и без всяких условий" освободить оппозиционера Алексея Навального.