Испанские медики рассказали о необычных симптомах коронавируса
- 5.02.2021, 10:32
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Эти признаки заболевания появляются одними из первых.
Испанские ученые, которые изучали течение коронавируса у пациентов в мадридском полевом госпитале в апреле 2020 года, рассказали о необычных симптомах болезни.
В результатах исследования, опубликованных в Британском журнале дерматологии, говорится, что ранним признаком коронавируса могут быть изменения на языке, на коже рук или стоп.
В исследовании приняли участие 666 пациентов с коронавирусом.
Почти у четверти из них наблюдались опухание и воспаление языка, а также бугорки и пятна на нем.
Также у пациентов наблюдалось ощущение жжения в ладонях и ступнях. Некоторые жаловались на покраснении или отек рук или ног.
При этом исследователи отметили, что такие симптомы возникали только у взрослых больных с пневмонией, поэтому не рекомендовали использовать их в качестве уникального индикатора при диагностике COVID-19.
Согласно информации на сайте ВОЗ, наиболее распространенными симптомами коронавируса являются лихорадка, сухой кашель и утомляемость. Среди других симптомов выделяют потерю обоняния или вкуса, боль в мышцах, высыпания на коже, тошноту или рвоту, диарею, озноб или головокружение, заложенность носа.