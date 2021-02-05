«Власти Северной Кореи тоже могут убеждать, что у них в стране полный порядок, но все всё понимают» 4 5.02.2021, 10:48

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Как Латвия отреагировала на перенос ЧМ по хоккею из Минска в Ригу.

Совет Международной федерации хоккея перенес в Латвию матчи чемпионата мира по хоккею, которые должны были состояться в Беларуси. Таким образом хоккейный «мир» — 2021 целиком состоится в Риге. Tut.byспросил у местных журналистов, что они думают о переносе ЧМ из Минска, и рады ли латыши хоккейному празднику, несмотря на пандемию.

«Власти Северной Кореи тоже могут убеждать, что у них в стране полный порядок, но все всё понимают»

По мнению главного редактора спортивных новостей портала DELFI Улдриса Страутманиса, решение по переносу ЧМ из Минска — верное, причем принять его стоило еще в августе-сентябре 2020-го.

— Можно много рассуждать о том, что спорт должен быть вне политики. Но проводить чемпионат мира по хоккею в нынешних обстоятельствах в Беларуси ненормально. Это был бы очень добрый жест по отношению к властвующему Лукашенко и признание законности действий белорусских властей. А это неправильно ни с политической, ни со спортивной точки зрения. Власти Северной Кореи тоже могут убеждать, что у них в стране полный порядок, но все всё понимают.

На вопрос, как спортивный редактор отнесся к январскому визиту Рене Фазеля в Минск, он ответил:

— Мне кажется, со стороны Фазеля это была политическая игра. Он известен в мире как руководитель, который старается остаться нейтральным и всем угодить. Этакий Кот Леопольд, который говорит: «Ребята, давайте жить дружно». Но иногда приходится принимать решения, которые не всем нравятся. Я думаю, Фазель летел в Минск, чтобы лично сказать Лукашенко, что ситуация такая, при которой чемпионата мира по хоккею-2021 в Минске быть не может, мол, извини друг, но…

— Как в Латвии отнеслись к тому, что ЧМ по хоккею-2021 целиком состоится в Риге?

— На мой взгляд, в условиях пандемии логичнее всего проводить чемпионат мира в одной стране. Потому что переезжать из Дании, Словакии или Беларуси в Латвию было бы проблематично: локдаун, повышенный риск заражения и т.д.

С другой стороны, в Латвии было много споров относительно того, нужен ли нам чемпионат целиком. Все-таки в 2006 году, когда мы уже принимали турнир, ситуация отличалась: тогда в Латвию приехало много туристов, чемпионат проходил со зрителями. Поэтому, несмотря на экономический износ, люди в целом были рады этому событию. Сейчас же из-за пандемии многие сомневаются.

Правда, на вчерашней пресс-конференции представители оргкомитета частично успокоили скептиков, объяснив, что затраты государства и города Риги будут относительно небольшими, а основные расходы — примерно 70−80 процентов из 13 миллионов евро — на себя возьмет Международная федерация хоккея. Президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис также справедливо заметил, что на протяжении месяца в Риге будут жить 16 команд, которые принесут доход и работу гостиничному бизнесу (ведь он в период пандемии практически вымер).

Плюс нас заверили, что тестирование участников чемпионата на Covid-19 будет производится за счет ресурсов IIHF и никак не скажется на латвийской системе здравоохранения. То есть обычным латышам не станут делать меньше тестов. Это важно, потому что ситуация с коронавирусом в Латвии очень непростая, заболеваемость никак не снижается. Если всё будет так, как нам пообещали, тогда проведение ЧМ-2021 приемлемо.

— Как будет решен вопрос со второй ареной, которой в Риге пока нет?

— Рядом с «Ареной-Рига» в Олимпийском спортивном центре на месте футбольного поля с искусственным покрытием оборудуют крытый каток с переносными трибунами на шесть тысяч зрителей (хотя, думаю, они вряд ли пригодятся, и чемпионат все-таки пройдет без болельщиков). Такое строительство обойдется правительству Латвии примерно в три миллиона евро, причем эти затраты IIHF нам не компенсирует. Конечно, можно спорить, целесообразно ли тратить такие деньги на трехнедельный турнир, но такое принято решение.

— После переноса ЧМ из Минска здесь звучали такие мнения, мол, сейчас Беларусь лишится целого поколения хоккеистов, которые бы влюбились в хоккей и пришли бы в секцию благодаря чемпионату мира. Вы заметили, что после ЧМ-2006 в Латвии случился хоккейный бум?

— Мы много раз пытались подготовить аналитику на эту тему, но каждый раз сталкивались со сложностями в реализации. Это трудно проследить в цифрах. Например, после победы на «Ролан Гаррос» теннисистки Елены Остапенко или попадания в НБА нашей баскетбольной звезды Кристапса Порзингиса никакого бума в этих видах спорта не было. Конечно, встречаются увлеченные отцы и мамы, которые могут сказать: «О, всё, мой пацан теперь будет играть в баскетбол или теннис». Но это не закономерность.

Точно так же и с хоккеем. После ЧМ-2006 прошло почти 15 лет, а в латвийском чемпионате в высшем дивизионе сегодня играет всего семь команд, и нормального уровня из них — только три-четыре. Ребята, которые могли заразиться хоккеем во время домашнего чемпионата мира, сегодня уже взрослые и должны быть нам известны, так что никакого бума очевидно не было.

«Беларусь не может гарантировать безопасность своим гражданам, так о какой безопасности спортсменов и болельщиков можно говорить?»

По мнению спортивного журналиста-фрилансера из Латвии Алвиса Калныньша, решение IIHF о переносе хоккейного чемпионата мира из Беларуси — абсолютно правильное.

— Я считаю, здесь не может быть никаких вопросов и сомнений. IIHF приняла единственно правильное решение. Причем, по моему мнению, они и так слишком долго тянули с его объявлением. Упущенное время можно было потратить на подготовку новой площадки, которая заменит минский турнир.

На вопрос, почему журналист выступал за перенос первенства из Минска, он ответил:

— Во-первых, потому что я прежде всего верю в демократию и выступаю за демократические ценности. В Беларуси же на данный момент нарушаются многие права человека, местные жители сталкиваются с насилием и невозможностью свободно выражать свое мнение. Если белорусское государство не может сегодня гарантировать безопасность даже гражданам своей страны, то о какой безопасности спортсменов, иностранных журналистов и болельщиков вообще можно говорить?

Во-вторых, я считаю неправильным проводить чемпионат мира в стране, в отношении председателя федерации хоккея которой ведется расследование IIHF. В-третьих, мы не можем игнорировать беспечное отношение в Беларуси к пандемии Covid-19. Все видят, что происходит в вашей стране. Поэтому проведение хоккейного чемпионата мира в данный момент просто неправильно.

Айвис Калныньш также не стал отрицать, что спорт и политика уже давно нераздельны.

— К сожалению, спорт — это уже политический инструмент. Он стал своеобразной площадкой для кофе-паузы политиков, в ходе которой они убеждают друг друга в правильности той или иной позиции или посылают важные политические сигналы. А где-то там фоном идет хоккей, футбол или что угодно еще.

На вопрос, как в Латвии относятся к проведению ЧМ-2021 в условиях пандемии, Калныньш ответил:

— В мире сложная ситуация, и пока мы не слышим позитивных прогнозов относительно ситуации с пандемией коронавируса. Но всем нужно приспособиться к новым реалиям. Я считаю, что всегда — и особенно сейчас — людям важно испытывать положительные эмоции, следить за тем, что дарит им радость. Например, я как постоянный хоккейный зритель был очень разочарован полной отменой чемпионата мира по хоккею-2020. У меня отобрали то, чего я ждал каждый год.

На мой взгляд, при условии соблюдения всех мер безопасности, спортивные соревнования имеют место быть даже в пандемию. У нас есть отличный пример недавнего юниорского чемпионата мира по хоккею, которые проходил в Канаде в «пузыре», когда все участники были отделены от остального общества. Понятно, что пузырь тоже может лопнуть, но если подойти к организации грамотно, то всё должно пройти хорошо.

Журналист считает, что даже в пандемию латвийское государство может частично выиграть от проведения ЧМ.

— Чемпионат мира-2021 может обеспечить жителей нашей страны новыми рабочими местами. Очевидно, что в связи с подготовительными работами к турниру спрос на рынке труда возрастет.

При этом Калныньш не стал отрицать, что Латвии вряд ли удастся получить финансовую прибыль от проведения такого турнира.

— Чемпионат мира-2021 скорее всего пройдет без зрителей, поэтому организаторам и представителям IIHF придется сильно постараться, чтобы придумать маркетинговые уловки и заработать на мероприятии. Возможно, болельщикам будут предлагать виртуальные билеты для посещения игр в цифровом формате. Это все предположения, но, если задаться целью, к исполнению можно привлечь самые светлые головы, — сказал Айвис Калныньш.

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