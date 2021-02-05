«Работать в государственном аппарате Беларуси стало токсично» 5.02.2021, 11:07

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С кадрами у Таракана — большие проблемы.

2020-й стал годом массовых перетасовок в государственном руководстве. Людей, как казалось, хаотично перебрасывали с должности на должность. Одной из причин этого может быть кадровый дефицит в условиях политического кризиса. «Белсат» проследил за этими суетливыми движениями – кого и куда в прошлом году направляли.

Как происходили изменения

Всего Лукашенко в прошлом году провел две крупные смены в правительстве – 4 июня он сменил руководство правительства вместе с премьер-министром, а также ряда министерств и ведомств. После выборов, 19 августа, переназначил правительство, а 3 сентября снова начал его перетасовывать. При этом кадровые изменения продолжаются и поныне.

Из 37 министров и председателей госкомитетов, входящих в состав Совета министров, более половины (20 человек) были назначены именно в 2020 году. Еще одно министерство (МЧС) лишилось своего руководителя в 2021-м.

Наибольшими рекордсменами по пребыванию на должностях являются министр юстиции Олег Слижевский (с 2011 года), министр иностранных дел Владимир Макей (с 2012-го) и председатель Госкомитета науки и технологий Александр Шумилин (с 2013-го).

Министры и председатели госкомитетов. Цветом выделены те, кто занял пост в 2020 и 2021 годах.

Совбез: 4 руководителя за год

У некоторых ведомств и органов госуправления за прошлый год менялось сразу несколько руководителей.

Рекордсменом стал Совет безопасности Республики Беларусь. До 3 января 2020 его возглавлял Станислав Зась, который затем стал генеральным секретарем ОДКБ. 20 января ему на замену пришел теперь уже бывший министр обороны Андрей Равков. Но уже 3 сентября его сменил Валерий Вакульчик, уволенный с должности председателя КГБ. 29 октября Вакульчика перевели в инспектором в Брестскую область, а Совбез снова остался без руководителя.

26 января 2021 года его возглавил Александр Вольфович, который на прошлой своей должности – начальника Генштаба – пробыл только год.

В общем суматоха является одной из характеристик кадровой политики 2020-2021 годов. Так, упомянутый Андрей Равков за это время успел побыть министром обороны, председателем Совета безопасности и в конце концов стать послом в Азербайджане.

Три должности, как видим, имел и Валерий Вакульчик.

Иван Тертель до 4 июня был заместителем председателя Комитета госбезопасности, затем неполных три месяца повозглавлял Комитет госконтроля, и 3 сентября вернулся в родной КГБ на пост председателя.

Заместитель главы администрации Лукашенко Николай Снопков 30 января 2020 года был назначен послом в Китай, а уже 4 июня – первым вице-премьером.

Многие должности в результате перестановок долгое время оставались вакантными. Например, до сих пор остаются без руководителя упомянутый Генштаб и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Совмин и администрация Лукашенко

Одной из наиболее знаковых изменений 2020 года стала замена накануне президентских выборов либерала и банкира Сергея Румаса на силовика, бывшего посла в Эмиратах Романа Головченко. Также в прошлом году были изменены три из четырех вице-премьеров – на свои новые должности заступили Николай Снопков, который короткое время успел побыть послом в Китае, бывший председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров, бывший министр ЕЭК Александр Субботин и бывший руководитель Минска Анатолий Сивак.

Руководить аппаратом Совмина был назначен также силовик и бывший дипломат в Москве Константин Бурак.

Бывшего же первого вице-премьера Дмитрия Крутого из Совмина 4 июня перевели в администрацию Лукашенко – на должность, которую за четыре месяца до того (30 января) занял Валерий Бельский. Последнему во второй раз за год дали новую должность – помощника президента, ответственного за экономику и банки.

Перестановки среди силовиков

Наиболее масштабные перестановки затронули силовые ведомства и органы. Начиная с 2020 года, сменилось руководство Совета безопасности, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, комитетов госконтроля, госбезопасности, Государственного военно-промышленного и таможенного комитетов, Генеральной прокуратуры.

Без министра осталось МЧС – 27 января 2021 года подал в отставку Владимир Ващенко, который находился в должности с декабря 2010-го.

Помимо собственно руководителей, изменения происходили и внутри ведомств. Так, в Минобороны менялось руководство Генштаба, начальники по боевому управлению, территориальной обороне, разведки, Западного оперативного командования ВС и так далее. Генерал-майор Руслан Косыгин, например, успел побыть первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования, 21 февраля – возглавить управление территориальной обороны и стать заместителем начальника Генштаба, а 7 июля он же стал начальником Главного разведывательного управления – заместителем начальника Генштаба.

С 26 января 2021 года должность начальника Генштаба остается вакантной.

В КГБ за год сменились председатель (сейчас это Иван Тертель), первый заместитель председателя (им стал Сергей Теребов), заместитель председателя (Дмитрий Ревуцкий), начальники управления по Минску и Гомельской области. Интересно, что на сайте ведомства упоминается только председатель.

В Министерстве внутренних дел министра Юрия Караева, который возглавил ведомство только летом 2019 года, сменил глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Вместо Кубракова в Минск перевели начальника УВД Витебской области Михаила Гриба, а в Витебск на замену последнему послали начальника криминальной милиции Минска Андрея Любимова.

Также в 2020 году назначили двух из четырех заместителей главы МВД: 25 февраля – Геннадия Казакевича, а 19 ноября – главу ГУБОПиКа Николая Карпенкова. Еще два заместителя министра (Юрий Назаренко и Сергей Хоменко) были назначены незадолго перед этим – в октябре–декабре 2019 года. В этом же году у Назаренко забрали командование внутренними войсками и отдали их Карпенкову, который, как оказалось, не против убивать «лишних людей».

Генеральную прокуратуру возглавил известный по расследованию теракта 2011 года Андрей Швед, КГК – Василий Герасимов, а таможенный комитет – Владимир Орловский.

Из Государственного военно-промышленного комитета в премьерское кресло забрали Романа Головченко, а вместо него назначили Дмитрия Пантуса.

Кадровые перестановки затронули также Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, сменились руководители среднего звена и в перечисленных выше ведомствах.

Международные отношения

В 2020 году Александр Лукашенко часто менял также дипломатов. Зачастую ими становились люди без дипломатического опыта, уволенные с других высоких должностей. Так, заместитель главы администрации Лукашенко Николай Снопков 30 января 2020 года был назначен послом в Китай (4 июня его вернули в Минск). 19 ноября туда же послали бывшего главу Государственного таможенного комитета Юрия Сенько.

Бывшего вице-премьера Анатолия Калинина послали в Молдову, министра финансов Максима Ермоловича – в Великобританию и Ирландию, генпрокурора Александра Конюка – в Армению, председателя Совета безопасности Андрея Равкова – в Азербайджан, а министра промышленности Павла Утюпина – в Казахстан.

Были назначены также новые послы в Австрии, Венесуэле, Кении, Нидерландах, Пакистане, Словении, Танзании, Уганде, Швейцарии и Эфиопии, и при ряде международных организаций.

Впервые за 12 лет был назначен посол Беларуси в США. Им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Правда, в США он так и не попал, умерев от коронавируса в Минске.

При этом из МИД ушли или были уволены многие сотрудники, поддержавшие протесты. Среди тех, кто потерял свои должности, посол в Словакии Игорь Лещеня, в Латвии – Василий Маркович и в Аргентине (и Перу, Уругвае, Парагвае по совместительству) – Владимир Остапенко. Сейчас должности послов вакантны.

Экономический блок

Сильно изменились кадры и в экономическом блоке. Так, в этом году были назначены новый министр экономики (и три из пяти его заместителей), министр финансов (и три из четырех заместителей), министр промышленности (и два из четырех его заместителей), министр сельского хозяйства и продовольствия, министр архитектуры и строительства, министр жилищно-коммунального хозяйства. Из шести новых министров половина имеет первичным аграрное образование.

Кроме того, с 2020 года – новое руководство в Государственном комитете по имуществу (председатель и два заместителя). Также существенные кадровые изменения произошли в высшем руководстве Нацбанка, Белстата, Министерства труда и социальной защиты населения.

Сменил Александр Лукашенко и руководителей крупных государственных предприятий и концернов. Среди них – Минский завод колесных тягачей, «Атлант», «Белмедтехника», «Белшина», концерн «Беллесбумпром», «Могилевлифтмаш», «БелАЗ», «Нафтан». Одним из последних стал революционный «Гродно Азот», куда 26 января 2021 года наводить порядок послали бывшего вице-премьера Игоря Ляшенко.

Социальная сфера

В социальной сфере наиболее существенно изменилось руководство Минздрава, которое во время пандемии коронавируса и протестов медиков против насилия, стало одним из ключевых в Беларуси. Так, новым министром стал Дмитрий Пиневич, сменивший на этом посту направленного обуздывать Гродно Владимира Караника. Также сменились три из четырех заместителей министра, а первым заместителем стала Елена Богдан, известная способностью игнорировать вопросы журналистов.

Сменились также министр культуры и главный по религиям – ими стали соответственно Анатолий Маркевич и Александр Румак. Ни к культуре, ни к религиям они к тому не имели никакого отношения.

В информационной сфере директора госканала СТВ Игоря Луцкого назначили министром информации. Вместо него более чем через полгода управлять каналом назначили Кирилла Казакова. А заместителя Луцкого уже по Мининформу Павла Лёгкого послали советником белорусского посольства в Москву.

В руководство Министерства образования Лукашенко новых людей не назначал, но сильно сменил ректоров белорусских вузов. Изменились ректоры в восьми университетах, семь из них – в ответ на протестные акции студентов.

Так, 30 января 2020 года появился новый ректор у Витебского государственного университета, а осенью – ректоров сменили в Академии управления при президенте, Белорусском, Гомельском и Гродненском государственных медицинских университетах, Белорусском государственном университете культуры и искусства, Минском государственном лингвистическом университете и Брестском государственном техническом университете. В некоторых вузах появились должности проректоров по безопасности.

Изменения также коснулись Министерства спорта и туризма, Министерства природы и окружающей среды, Министерства связи и информатизации.

Военное управление в регионах

В 2020-м году Александр Лукашенко сильно менял и местные власти Беларуси. Так, были изменены председатели в 22-х районах Беларуси – каждом пятом. Также менялось руководство ряда районов Бреста, Витебска, Минска. Часто новоназначенные районные начальники не имели никакого отношения к районам, которые им передавали в управление.

Районы и города Беларуси, в которых сменилось руководство в 2020 и 2021 годах

После выборов были сменены и руководители двух областей: Гродненской послали руководить министра здравоохранения Владимира Караника, Брестской – инспектора по Гомельской Юрия Шулейко, который сам родился на Гродненщине. Также сменился и руководитель Минска – им стал вице-премьер Владимир Кухарев.

А вот Витебск в конце концов остался без руководителя: 29 января 2021 года ушел в отставку Вадим Зарянкин, который пробыл на посту ровно год – с 30 января 2020-го. Двух его сыновей задержали и судили во время акций протеста в Минске.

Важным фактором стало назначение бывших силовиков помощниками Лукашенко в протестных регионах. Так, 29 октября бывший председатель КГБ Валерий Вакульчик стал инспектором в Брестской оюласти, бывший глава МВД Юрий Караев – в Гродненской, а его заместитель Александр Барсуков – в Минске.

Кадровая суета не обошла и эту сферу: так 16 марта инспектором в Могилевской области стал Александр Субботин – бывший министр Евразийской экономической комиссии. 4 июня он стал вице-премьером, а 20 октября вместо него в Могилев из Березовского района Брестской области прислали Леонида Мартынюка.

«С кадрами у Лукашенко проблема»

В комментарии «Белсату» политический обозреватель Александр Класковский отметил кадровую проблему у действующего руководства Беларуси.«С кадрами у Лукашенко проблема. Она и раньше была. А после жарких прошлогодних событий она особенно обострилась. Работать в государственном аппарате стало не то что непрестижно, а токсично. Быть в вертикали Лукашенко, а тем более в окружении Лукашенко – это даже с точки зрения простых жизненных перспектив, если это не старый чиновник, может быть не очень дальновидно. После прошлогодних событий, я думаю, многие люди в номенклатуре почувствовали, что историческое время режима Лукашенко уходит. Да, он сейчас закрутил гайки, имеет определенный ресурс, чтобы еще продержаться год, два, три, но на этом жизнь не закончится, и надо думать о дальнейшей карьере. А сейчас государственные структуры, как мы видим, вовлечены в масштабные расправы с инакомыслящими, с теми, кто засветился во время протестов», – отметил эксперт.

По его мнению, не все руководители «в восторге от того, что их руками выбрасывают людей с предприятий, организаций и устраивают такого рода репрессии».

«Поэтому я думаю, что сейчас и количество тех, кто рвется занять вакантные должности, уменьшилось, и качество, наверное, не то. Люди, которые умнее, дальновиднее, у которых остается какое-то моральное чувство, наверное, стараются в такой кризисный период не засвечиваться в вертикали Лукашенко, не идти на эти должности, а отсидеться, дождаться какой-то определенности, какого-то дальнейшего развития общественно-политической ситуации в стране», – подчеркнул Александр Класковский.

Также, по словам обозревателя «сейчас, когда государство и общество оказались в таком кризисе, любая работа в вертикали ужасно неблагодарная».

«Понятно, что нет никаких светлых перспектив ни в экономике, ни в других сферах. И, зная привычку Лукашенко всегда вешать вину на исполнителей, я думаю, многие понимают, что за все провалы, за неизбежное ухудшение социально-экономического положения в стране будут искать стрелочников, и им будет попадать на орехи по полной программе. Думаю, этот чисто прагматичный фактор также многих может сдерживать от того, чтобы рваться делать карьеру сейчас на такой, наверное, финальной стадии деградации и медленного постепенного разрушения системы Лукашенко», – заключил аналитик.

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