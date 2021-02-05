«Ядро сторонников Путина размывается» 5.02.2021, 11:26

За последние три года оно уменьшилось почти вдвое.

4 февраля «Левада-центр» сообщил, что уровень доверия к президенту Владимиру Путину в конце января — начале февраля снизился до 29%. В августе-октябре 2020 года он составлял 34%. При этом оппозиционный политик Алексей Навальный впервые обошел по уровню доверия лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Его рейтинг среди россиян составил 5%.

Телеканал «Дождь» обсудил результаты свежих опросов с директором «Левада-центра» Львом Гудковым.

По словам Гудкова, ядро сторонников Путина размывается и за последние три года оно уменьшилось почти вдвое. Также он рассказал, что фильм Фонда борьбы с коррупцией о «дворце Путина» в Геленджике посмотрели не менее 32 миллионов россиян.

«Но отношение к этому фильму, так же как и к другим докладам о коррупции, которые мы отслеживаем с 2012 года, отношение не однозначное. У некоторых он вызывает возмущение и представление о фантастических масштабах клептократии высшего руководства страны, у кого-то — попсовый интерес к жизни «небожителя», а у кого-то — любопытство, связанное с интересом к жизни политиков. Но есть выраженное раздражение и отвращение, ирония к этой жалкой роскоши, огражденной забором секретности и суперохраны», — сказал Гудков.

Вместе с тем он отметил, что на рейтинг Путина фильм повлиял слабо, как и предыдущие антикоррупционные расследования. А также добавил, что раздражение и недовольство части россиян не скажется на результатах выборов, потому что критично настроенные к действующей власти граждане просто перестают ходить на выборы.

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