«Вот такая жизнь в Европе – месяц потрудился и машину купил» 5 5.02.2021, 11:57

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История жителя Барановичей, который недавно переехал в Литву.

38-летний уроженец Барановичей Сергей Панасеня, который четыре месяца назад уехал на ПМЖ в Литву, рассказал intex-press.by, в какую сумму обходится аренда жилья, сколько в среднем можно заработать за день и почему иногда чувствует себя в Вильнюсе как дома:

- Уехать из Беларуси в какую-то другую страну я подумывал давно, но меня постоянно что-то останавливало. Однако в прошлом году, после очередной непонятной и неприятной ситуации на работе (я трудился в одной из барановичских кофеен), уволился и решил, что уеду в Вильнюс. Город выбрал просто – там живет мой близкий друг, который давно звал меня в столицу Литвы.

Не обремененный семейными обязательствами, в октябре 2020 года я собрал вещи и поехал на поиски лучшей жизни. Родные к моему решению уехать отнеслись спокойно: Литва рядом, несколько часов езды от дома – считай, как к бабушке в деревню съездить.

О первом жилье и его стоимости

В Вильнюс я приехал по туристической визе на 90 дней и сразу занялся поиском жилья. Квартиры искал на специализированных сайтах. Хозяев сразу же предупреждал о том, что арендовать буду три месяца. Но такой срок многих не устраивал – все хотели сдавать жилье длительно.

В итоге нашел квартиру в старом «советском» районе Ласдинай. Аренда – 300 евро в месяц. Еще около 60 евро ежемесячно уходило на оплату коммунальных услуг и 20 евро – за интернет. Квартирой это жилье сложно было назвать – площадь всего 18 квадратных метров. Поэтому шутя я называл это место гаражом.

Однако вскоре я понял, что мой «гараж» – это удивительное место. Во-первых, из панорамного окна открывается прекрасный вид на сквер. Во-вторых, из окна можно наблюдать за жизнью белок, которые гуляют буквально около дома. В-третьих, в нескольких шагах от места, где я живу, снимали фрагмент кинофильма «Приключения Электроника».

О работе и зарплате

Первый месяц после приезда я не работал. У меня был ознакомительный период. Потом устроился на работу по установке солнечных панелей, а с наступлением холодов стал разнорабочим на стройке небольшого гостиничного комплекса.

С поиском работы в Литве проблем нет, даже в карантинный период. Дело в том, что многие литовцы на заработки уезжают в страны Скандинавии и Англию, поэтому, если ты хоть что-то умеешь делать, найдешь себе работу без особых усилий.

Самая минимальная оплата, на которую можно рассчитывать, – это 40–50 евро в день. Но если ты хороший специалист в какой-либо области, то эту сумму смело можно умножать на два, а то и на три. У меня месячная зарплата в среднем выходит около 1500 евро.

Примерно через месяц после приезда я купил автомобиль. Здесь машины гораздо дешевле, чем в Беларуси. Хороший «Опель» 2000 г. в. обошелся мне всего в 300 евро. Вот такая она – жизнь в Европе: месяц потрудился и машину купил.

О жизни в центре города

Недавно я открыл мультивизу на полгода и переехал в самый, по словам местных жителей, прекрасный район Вильнюса – Жверинас. Он расположен рядом с парком, где течет река Нерис.

Я и сам очень быстро полюбил этот район. Стоит зайти в парк, как сразу ощущается какая-то необычная атмосфера, и если в голове присутствуют тяжелые мысли, то они сразу исчезают. Я не могу объяснить это состояние, но там точно открывается какое-то второе дыхание.

Жизнь в парке бурлит: кто-то бежит, кто-то катит на лыжах, кто-то гуляет с собакой, – место настолько разнообразное и удивительное, что магически притягивает в этот зеленый эпицентр.

Проживаю я сейчас в двухместном гостиничном номере, который обходится в те же 300 евро в месяц. С ценой, можно сказать, повезло, и, как это ни странно звучит, благодаря коронавирусу. Дело в том, что из-за отсутствия туристов бизнес по сдаче жилья в аренду в настоящий момент «заморожен», и арендодатели, чтобы хоть как-то продержаться на плаву, снижают цены. До пандемии номер, подобный тому, что я снимаю, сдавался за 52 евро в сутки.

Парковки в центре города платные. Парковочный абонемент на месяц стоит 30 евро. Я оплачиваю стоянку по часам. Мне так удобнее, потому что практически весь день я нахожусь на работе, а с 18 часов до 8 часов утра в будние дни и по выходным дням машину парковать можно бесплатно. Интересно, что оплата парковки списывается с телефонного счета.

Первое время в Вильнюсе я объедался хлебом и мороженым – здесь они гораздо вкуснее белорусских. В литовских магазинах я иногда встречаю белорусские конфеты и минеральную воду. По нашим товарам я особо не скучаю, а вот маминых борщей мне очень не хватает.

Как такового языкового барьера у меня не было. Люди старше 30 лет знают русский язык и отлично на нем говорят. С теми, кто младше, можно что-то прояснить на английском. Но есть дни, которые я посвящаю исключительно разговору на литовском языке. Язык, кстати, достаточно сложный, с непростой грамматикой.

В Вильнюсе у меня нет ощущения, что я нахожусь далеко от дома. Бывает даже, что в магазинах слышу только русскую речь, и тогда складывается впечатление, что я в Беларуси, а не в чужой стране.

Учитывая, что уехал из Барановичей я относительно недавно, соскучиться по родному городу и Беларуси еще не успел. Но я очень скучаю по своей собаке, которая живет у моих родителей и которую я не смог взять с собой.

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