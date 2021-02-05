Как действуют белорусские водители, когда устали ждать коммунальщиков 5.02.2021, 12:47

Автовладельцы усовершенствуют конструкцию клина.

Снегопады продолжаются, что доставляет немало проблем водителям в городах и тем, кто выехал на трассы. В малых населенных пунктах порой это совсем беда: не выехать никак. Изящный выход нашел владелец Cadillac Escalade Павел из пригорода Гродно, сконструировав специальный снегоочистительный клин. Как стало известно, у мужчины есть последователи, пишет «Онлайнер».

Павел понял, что нужно действовать, и стал искать в сети способ решить проблему по запросу «как почистить дорогу с помощью внедорожника». Вскоре он нашел решение — клин из досок, который цепляется за фаркоп. Работа заняла менее получаса. «Если три раза проехать, то убирает снег до самой земли. А если еще кирпичей сверху добавить, то и меньше раз придется ездить», — говорил мужчина.

И вот после очередного снегопада, как говорят, пришел фидбэк. Роман из Воложинского района подсмотрел идею и навел порядок в своем родном Михалово. «Собрал конструкцию и сегодня испытал в нашей деревне, — пишет он. — Все соседи в восторге. Я справился без внедорожника. Сгодился обычный дизельный переднеприводный Volkswagen Passat. Пушка, а не машина».

Роман утверждает, что вместе с соседом уже придумал, как усовершенствовать конструкцию: одновременно утяжелить ее и сделать уборку снега веселее и вкуснее. В итоге клин доработали, установив на него мангал. Подчеркнем, что это скорее из области юмора: поездка на клине небезопасна.

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