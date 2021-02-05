Для белорусов ввели новые правила путешествий на поездах в Россию 3 5.02.2021, 12:55

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Изменились и цены на билеты.

Как стало известно вчера, железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет возобновлено по маршруту Минск — Москва и Москва — Калининград. Журналисты onliner.by узнали, какие будут цены на билеты, а также о противоэпидемических мерах.

Пассажирский поезд №2/1 из Минска будет ходить по четным датам, а обратно — по нечетным. На данный момент продажи уже открыты. Точные цены оказались ниже тех, что были заявлены. Билет до Москвы на 8 февраля (5 февраля обновлены цены):

плацкарт — 116,44 рубля;

купе — 214,84 рубля;

СВ — 431,4 рубля.

В зависимости от коэффициента индексации цены будут меняться, например, на 20 февраля (предпраздничный день) стоимость будет на 20—80 рублей выше.

Стоимость билетов из Минска до Москвы на поезде Калининград-Москва будет дороже, зато быстрее, время в пути всего 8 часов 16 минут:

плацкарт — 143,12 рубля;

купе — 286,67 рубля.

Для посадки необходим только паспорт, а маска и перчатки — рекомендация. На сайте РЖД сказано, что будут действовать противоэпидемические меры обоих государств.

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Пятого февраля появилась информация, что для путешествия необходим документ (или копия) с подтверждением отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы.

Поезд скоростной, в 22:10 отправление из Минска, в 8:13 — прибытие в Москву.

Напомним, сейчас добраться из Минска в Россию можно самолетом и только в Москву. Самолеты «Белавиа» летают три раза в неделю в аэропорт Домодедово. Стоимость билетов на 5 февраля — 670,38 рубля в две стороны. Еще три раза в неделю летает «Аэрофлот», здесь цены начинаются с 529,63 рубля (без багажа). В обоих случаях необходим отрицательный результат ПЦР-теста.

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