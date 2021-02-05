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Испорченный паспорт из Беларуси появился в немецком городе Марии Колесниковой

  • 5.02.2021, 13:19
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Испорченный паспорт из Беларуси появился в немецком городе Марии Колесниковой

В Штутгарте проходит необычная выставка.

C 3 по 7 февраля в немецком Штутгарте проходит фестиваль новой музыки Eclat. Вот уже четыре десятка лет это известная площадка для музыкальных экспериментов. Из-за пандемии фестиваль впервые организован полностью в виртуальном формате. В этом году одним из двух его тематических фокусов стала Беларусь. Организаторы выражают таким образом свою солидарность с теми, кто пострадал из-за своего несогласия с действующими властями в этой стране. Особенная поддержка адресована Марии Колесниковой, которая до июня 2020 года работала в команде фестиваля, сообщает dw.com.

Эхо из Беларуси

В цифровом формате организована выставка с названием «Беларусь - путь к самой себе». Работы Жанны Капустниковой, Валерия Ведренко, Сергея Гудилина, Анны Мурайды и других белорусских фотографов и художников отражают параллельные реальности, в которых сейчас живет страна. К самым ярким моментам фестиваля относится проект «Echos - Voices from Belarus» («Эхо: голоса из Беларуси»), в рамках которого белорусские музыканты, художники и активисты создавали видеоарт вместе с коллегами из Германии и других европейских стран. Среди перформансов есть, например, видео «Царапины» как отсылка к паспорту, разорванному Марией Колесниковой при попытке выдворить ее из страны.

Музыку к видео «Белорусский дневник» написал британский флейтист Гарет Девис. Он считает, что подобные проекты помогают удержать внимание к Беларуси: «К сожалению, у новостей коротка память. Если на следующий день случаются более животрепещущие события, то о других забывают. В то же время в Беларуси происходят колоссальные вещи». Ему важно было выразить свою поддержку. «Людей искусства, студентов, преподавателей отправляют за решетку за их мнение. Кто-то вынужден покинуть страну. Люди страдают физически и эмоционально. Этот проект придает уверенность. Даже если ты помогаешь малому числу людей, а они - другим, есть геометрическая прогрессия», - уверен Гарет Девис.

Работа Надежды Саяпиной - дневник художницы и активистки. В нем - перформанс «Достояние» против конфискации арт-коллекции «Белгазпромбанка» в связи с арестом Виктора Бабарико, 15 суток в СИЗО, портреты сокамерниц, вынужденная эмиграция после выхода на свободу.

«Есть такое представление, что большинство людей, которые сталкиваются с арестами, с изгнанием, - это активисты, те, кто поднимали какие-то политические вопросы. Но на самом деле давлению подвергается большое количество неактивистов, - говорит Надежда. - Меня, например, забрали из дома за участие в коллективной акции против насилия, которое было произведено силовиками в первые дни протестов (перформанс «Искусство режима» с фотографими избитых в результате задержания людей - Ред). Судили по фотографии в Facebook, причем фотография была не моя, а я была отмечена на ней».

Перформанс Кати Жингеровской цитирует мирный протест женщин в белом.  «Это самый больной, но и самый яркий опыт в моей жизни. Моя работа посвящается всем женщинам, которые сейчас с нами или в тюрьме, как Маша», - говорит артистка. Мария Колесникова для нее во многом пример: «У нас в стране не так много сильных женщин, которые при этом такие классные».

Белое платье - очень важная для нее вещь: в нем Катя впервые выступила с сольным номером. А еще - символ чистоты и боли. Участие в проекте - как терапия, способ «переработать опыт во что-то конструктивное и даже красивое». «У нас сейчас очень много боли. Но даже в этой боли можно и нужно создавать что-то хорошее. Сейчас самая главная цель - выжить и не потерять свою человечность».

Премия для Марии Колесниковой

Кульминацией белорусской программы станет церемония награждения премией в области прав человека фонда имени Герхарта и Ренаты Баум (Gerhart und Renate Baum-Stiftung). Ее присудили Марии Колесниковой - как отмечает оргкомитет, в знак признания ее вклада в развитие свободного общества в Беларуси.

«Мария Коленикова пошла на риск ради свободы в своей стране. Хотя она могла бы выбрать простой для себя путь, поскольку ее жизнь проходила между Германией и Беларусью. Ее решением было остаться с теми, кто на месте борется против репрессий и насилия, за свободу и элементарные гражданские права. Эта премия  - за ее отвагу и решительность, - объяснила Рената Баум. - Это чествование необычной женщины и в то же время других, кто протестует, многим рискуя. Это также премия для тех, кто был вынужден уехать из Беларуси, лишился средств к существованию и тех, кто надеется на открытую демократическую Беларусь в скором времени. Это и призыв к европейцам. Человеческое достоинство, соблюдение прав и свобод в нашем обществе - базовые ценности. По соседству с нами такие же европейцы борятся за них. Поддержать их - это вопрос доверия».

Церемония награждения состоится в Штутгарте 7 февраля. Награду за Марию, находящуюся под стражей с начала сентября, получит ее сестра Татьяна Хомич.

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