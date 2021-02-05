У «Гродно Азот» закончились деньги 1 5.02.2021, 13:23

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фото: ТАСС

Коммерческую тайну разболтал новый гендиректор предприятия.

У «Гродно Азот» нет денег на модернизацию и реализацию инвестиционных проектов. Нет их даже для вида, чтобы показать кредиторам какую-либо прибыль.

Об этом говорится в заявлении генерального директора Игоря Ляшенко. Он с легкостью делится информацией коммерческой тайны (тайминг 1:09), за разглашение которой предусмотрена ответственность, сообщает «Стачком Азота».

«Азотовцы - держитесь! Через три недели в кредитах будет отказано и «Апостола» (новое прозвище Ляшенко среди работников — ред.) самого уберут!», — пишут стачкомовцы в своем телеграм-канале.

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