закрыть
5 февраля 2021, пятница, 16:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У «Гродно Азот» закончились деньги

1
  • 5.02.2021, 13:23
  • 3,902
У «Гродно Азот» закончились деньги
фото: ТАСС

Коммерческую тайну разболтал новый гендиректор предприятия.

У «Гродно Азот» нет денег на модернизацию и реализацию инвестиционных проектов. Нет их даже для вида, чтобы показать кредиторам какую-либо прибыль.

Об этом говорится в заявлении генерального директора Игоря Ляшенко. Он с легкостью делится информацией коммерческой тайны (тайминг 1:09), за разглашение которой предусмотрена ответственность, сообщает «Стачком Азота».

«Азотовцы - держитесь! Через три недели в кредитах будет отказано и «Апостола» (новое прозвище Ляшенко среди работников — ред.) самого уберут!», — пишут стачкомовцы в своем телеграм-канале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич