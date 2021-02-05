Россияне атаковали офис путинской партии 2 5.02.2021, 13:32

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фото: mk.ru

Нападавшие заявили, что хотели показать «Единой России» отклик «благодарного народа».

В Костроме неизвестные выбили окна в здании, где располагаются главный городской офис партии «Единая Россия», а также организация «Молодая гвардия». Как сообщает «Кострома. МК», по данному факту началось расследование.

Инцидент, как пишет СМИ, произошел в ночь на 4 февраля. Материальный ущерб небольшой, пострадавших нет. Новые окна уже вставили.

Издание Kostroma.news добавляет, что после случившегося в одном из Telegram-каналов появилось анонимное сообщение. «Наша власть калечит и пытает людей. Избивали и костромичей, и пару дней назад жителей Москвы и Питера», — указано в сообщении.

«Мы хоть не либералы, но нас эта ситуация возмущает. Поэтому мы разбили окна — чтобы власть видела отклик «благодарного народа», — добавили авторы анонимного послания.

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