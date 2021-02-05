Против Fox News и адвокатов Трампа подали иск на $2,7 миллиарда 3 5.02.2021, 13:46

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Руди Джулиани и Дональд Трамп

Фото: Gerald Herbert / AP

Их обвинили в дезинформации и распространении теорий заговора.

Компания Smartmatic подала иск на $2,7 млрд против американского телеканала Fox News и адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа, Руди Джулиани и Сидни Пауэлл. Об этом сообщает CNN Business (перевод – korrespondent.net) в пятницу, 5 февраля.

Так, компания, производящая оборудование для выборов, считает, что Fox News, его ведущие и адвокаты Трампа развернули кампанию по дезинформации, обвиняя Smartmatic в причастности к якобы фальсификациям на президентских выборах в США в ноябре 2020 года.

По утверждению компании, обвинения поставили под угрозу ее выживание. Ущерб там оценили в $2,7 млрд.

Отмечается, что после проигрыша Трампа на выборах в эфире телеканала звучали утверждения, что выборы были сфальсифицированы с помощью технологий Smartmatic по всей стране.

При этом в некоторых разновидностях теорий заговора компанию связывали с умершим лидером Венесуэлы Уго Чавесом. Также утверждалось, что компания Dominion, которую обвиняли в фальсификациях, использует программное обеспечение Smartmatic в колеблющихся штатах.

Как сказано в иске, на самом деле услуги предоставлялись только округу Лос-Анджелес, а с Dominion компания не работает, поскольку они являются конкурентами.

В свою очередь представитель Fox News заявил, что канал стремится предоставить полный контекст каждой истории, и будет «энергично защищаться от этого безосновательного иска». Пауэлл назвала иск политическим маневром, «мотивированным левыми радикалами». Джулиани утверждает, что процесс предоставит прекрасную возможность для разоблачения, и он с нетерпением его ждет.

«Земля круглая. Два плюс два - четыре. Джо Байден и Камала Харрис выиграли выборы президента и вице-президента США в 2020 году. Выборы не были украдены, сфальсифицированы или подтасованы. Это факты. Они очевидны и неопровержимы», - сказано во вступлении к иску.

Эрик Коннолли, адвокат Smartmatic, в комментарии CNN Business заявил, что это дело является одним из самых простых, которые он когда-либо видел. Он говорит, что так как компания работала только в округе Лос-Анджелес, ложность утверждений обвиняемых можно доказать с помощью одного существенного факта. По его оценкам, процесс займет от двух до пяти лет и поможет «очистить загрязненную информационную среду в США».

«Дезинформация сейчас бесконтрольна. Это дело может быть предупредительным выстрелом со стороны судов, который говорит: «Давайте вернемся к реальности. Давайте вернемся к сообщениям о фактах», - призвал Коннолли.

Напомним, что Трамп намерен выступить с письменным заявлением в Сенате США. Экс-президент направит письмо на процесс об импичменте, который будет слушаться в верхней палате Конгресса США.

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