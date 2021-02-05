Экономист: У режима началось ломка, как у наркомана 1 5.02.2021, 14:03

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Леонид Злотников

Окружению Таракана придется жить по средствам.

Международные резервные активы Беларуси за январь 2021 года снизились на 265 млн долларов до 7 203,4 млн долларов. Падение составило 3,5%, сообщает пресс-служба Национального банка.

— Это немало, — оценил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» кандидат экономических наук, доцент Леонид Злотников. — Если так пойдет, то за год падение может составить 40%. И это еще при том, что Нацбанк, как только может, сдерживает убытие валюты. Банки перестали давать кредиты еще в прошлом году, у них уменьшились валютные запасы, валютные депозиты. Нацбанк своими средствами пытается поддержать валютные резервы в банках, но это долго продолжаться не сможет, конечно,

По его словам, общая неблагоприятная ситуация будет влиять и на курс доллара, и на экономику в целом.

— Тенденция убывания будет продолжаться, потому что за последние годы регулярно происходило увеличение зарплат, при этом роста производительности не было.

По данным Белстата, с 2010 года реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 45%, а реальная заработная плата — на 76%. А вот ВВП за эти десять лет вырос на 10,6% . Чувствуете разницу?

Кроме того промышленное производство за это время увеличилось на 18%, а инвестиции в основной капитал снизились на 14,6%.

Но для того, чтобы обеспечить рост ВВП, нужно чтобы росла экономика, чтобы создавалось больше продукта и это выражалось в деньгах. Мы же имеем огромный разрыв в показателях. Реальные доходы выросли при малом росте выпуска продукции.

Другими словами, мы стали есть пирог быстрее и большими кусками, а испечь новый с такой скоростью не можем, — приводит аллегорию эксперт.

Леонид Злотников дополнил, что к дисбалансу также приводит уменьшение внешних субсидий при возросшем количестве долгов.

— Я бы напомнил, что мы получили почти 140 млрд долларов допинга, в том числе около 100 млрд от России. Кроме того, мы увеличили внешний долг, который в 2004 году составлял около 2 млрд, а потом он вырос почти до 40 млрд.

Белорусские инвестиции за это время составили 292 млрд, по данным того же Белстата. То есть мы жили, строили, создавали не только за счет того, что сами производили, но и за счет того, что нам регулярно подкидывали.

Но за несколько лет российские субсидии снизились почти до нуля.

Прошлый год стал в этом смысле переломный. И сейчас у нас ломка, как у наркомана — надо привыкать к жизни по средствам.

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