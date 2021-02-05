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Украинская контрразведка разоблачила крупную агентурную сеть ФСБ

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  • 5.02.2021, 14:16
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Украинская контрразведка разоблачила крупную агентурную сеть ФСБ
Фото: СБУ

В нее входили в том числе бывшие военные.

Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили агентурную сеть ФСБ РФ, действовавшую на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

Как сообщается, в ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки, сообщает nv.ua.

«Граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко. В частности, российские агенты готовили диверсионные операции», — говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Членам агентурной сети было поручено способствовать проникновению с временно оккупированных РФ районов на территорию Николаевской области диверсионно-разведывательных групп, а также организовывать специальную подготовку подобранных лиц.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

«Среди объектов посягательств — боевые самолеты Вооруженных Сил Украины на аэродроме Кульбакино. Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении украинских военных, кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное», — рассказали в спецслужбе.

Кроме того, злоумышленники планировали похитить и нелегально вывезти в РФ одного из бывших командующих ССО. За это российская спецслужба пообещала им вознаграждение в размере $100 тысяч.

Фото: СБУ

«В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тысяч патронов разного калибра, около 3 кг тротила, электродетонаторы и тому подобное», — добавили в СБУ.

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