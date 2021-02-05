Глава внешнеполитического комитета Бундестага предложил заморозить «Северный поток-2» 5 5.02.2021, 14:25

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Германия хочет исключить использование трубопровода как геополитического оружия.

Председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) предложил ввести мораторий на достройку газопровода «Северный поток-2», призванного связать Россию и Германию. Слова Рёттгена приводит в пятницу, 5 февраля, германская общественная радиостанция Deutschlandfunk, сообщает dw.com.

По словам политика, подобное решение следовало бы рассматривать не как санкции в отношении Москвы, а как «паузу для начала переговоров». Глава комитета считает, что если бы в рамках международного соглашения удалось бы исключить использование трубопровода как геополитического оружия против ряда восточноевропейских государств, то сотрудничество с Россией в области энергополитки можно было бы продолжить.

При этом Рёттген добавил, что федеральное правительство уже должно было убедиться, что «Северный поток-2» вызывает разногласия. Это, в частности, касается таких стран, как Польша и Франция. Германия ничего не получит от этого проекта, потому что он не имеет никакого отношения к энергоснабжению ФРГ, считает Норберт Рёттген.

Оппозиция призвала правительство ФРГ пересмотреть позицию

Представители немецкой оппозиции ранее, 1 февраля, призвали правительство ФРГ пересмотреть позицию в отношении дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» после жесткого разгона акций протеста в России, направленных, в частности, против ареста оппозиционера Алексея Навального. «Это - газопровод Путина, и его не следует достраивать», - заявил сопредседатель партии «зеленых» Роберт Хабек (Robert Habeck). Он подчеркнул, что речь идет о проекте, который «уже давно раскалывает Европу».

В свою очередь эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt) призвала заморозить строительство «Северного потока-2». «В последние 24 часа стало очевидно, что даже Франция теперь поддерживает прекращение строительства. Я не считаю, что надо оставить строительные руины - проект необходимо довести до конца. Но важно, чтобы сейчас был введен мораторий, который действовал бы до тех пор, пока российская сторона не будет вынуждена расследовать отравление Алексея Навального», - заявила Альт в интервью.

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