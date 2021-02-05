закрыть
5 февраля 2021, пятница, 16:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Стоит подуть ветерку — и у белорусского авторитаризма сразу начинаются проблемы»

2
  • 5.02.2021, 14:33
  • 1,690
«Стоит подуть ветерку — и у белорусского авторитаризма сразу начинаются проблемы»
фото: Belsat

О погодных условиях и не только.

Известный гродненский журналист Анджей Почобут поделился в «Фейсбуке» тонким наблюдением.

«Хватило, нормальной зимы и того чтобы выпал снег, и вся система Лукашенко опять легла. Заносы, сугробы... Жесть. Хваленое ЖКХ, которое так браво боролось со всем бело-красно-белым, тут оказалось не в состоянии выполнять свои функции. А еще недавно многие нахваливали авторитаризм за необычайную эффективность.

Эффективность эта проявляется в условиях полного штиля. Когда и так все хорошо. А стоит подуть ветерку и все. Сразу начинаются проблемы», – пишет Анджей Почобут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич