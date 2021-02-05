Белорусы рассказали, как второй раз переболели коронавирусом 1 5.02.2021, 14:47

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фото: tass

О повторном заражении коронавирусом ученые заговорили еще летом 2020 года.

Надежно доказанных случаев меньше, чем может показаться на первый взгляд: сложность в том, чтобы отличить продолжающуюся инфекцию, которая может течением напоминать два разных заболевания, от действительно повторного заражения. Белорусы, которые по результатам ПЦР-исследований и тестов на антитела перенесли COVID-19 дважды, рассказали tut.by, насколько тяжело проходило повторное выздоровление.

«Температура 37,5 у меня бывает до сих пор»

27-летняя минчанка Мария Киселева в первый раз симптомы болезни заметила 1 мая: в выходной делала уборку, почувствовала недомогание. К вечеру поднялась температура до 38 градусов, назавтра появился кашель.

— Переждала выходные и вызвала врача. Сказали, что это ОРВИ, прописали таблетки. Температура несколько дней не уходила, и мне назначили антибиотик. Потом был еще один антибиотик — он тоже не помог. Затем — третий… Только на 14-й день больничного взяли ПЦР-тест, он оказался положительным. Назначили противовирусные, спрей для горла, советовали много пить, — рассказывает минчанка.

Больничный у Марии затянулся: на работу вышла 8 июня.

— Говорили, что коронавирус переносится как грипп, но мне было гораздо труднее: сильная слабость, сложно сосредоточиться, постоянное желание спать. Первых три дня болезни даже встать с кровати и дойди до туалета сложно.

История повторилась в октябре: заболело горло, поднялась температура. О том, что это может быть повторный коронавирус, Мария не подумала — списала на сезонную простуду.

— Врач тоже выписал стандартный при ОРВИ набор. Но через пару дней начался кашель, похожий на тот, что был при ковиде. Тест пришлось делать самой платно.

Мария признается: результатами теста собиралась только успокоить себя, подтвердить отсутствие ковида. Наличие антител IgM (указывают на протекающую болезнь) ее очень удивило; при этом в крови были и антитела IgG (вырабатываются после болезни).

— Не могло быть такого, что это затянувшаяся первая инфекция, — уверена девушка. — Потому что я четыре раза после весны сдавала плазму. Конечно, меня тщательно перед этой процедурой проверяли.

Минчанка говорит, что во второй раз болела легче, но еще дольше.

— С одной стороны, не было высокой температуры, сил больше хотя бы для домашних дел. С другой, затянулся период болезни: даже не два месяца. При этом температура до 37,5 у меня бывает до сих пор. Врачи говорят, что организм выработал очень много антител.

«Удивило, как этот вирус избирателен»

Евгению Кузьмицкому из Гродно 27 лет. Он не помнит, чтобы из-за ОРВИ или гриппа когда-то долго лечился: болел максимум два-три дня — и становилось лучше. С COVID-19 все было по-другому.

— В середине августа решил платно сдать тест на антитела за компанию с коллегой. Стало интересно: все болеют, неужели мы нет? У меня не было никаких жалоб, но тест показал антитела IgM. Вечером того же дня мне позвонили из поликлиники и сообщили о необходимости изоляции.

Ни температуры, ни кашля Евгений у себя за время карантина так и не заметил. Зато его порадовало, что за состоянием медики активно следили: каждый день звонили, приходили четыре раза за две недели, чтобы измерить сатурацию.

— В квартире даже проводили дезинфекцию. Но так как симптомов не было, ничего не назначали: если поднимется температура, советовали жаропонижающее. Еще рекомендовали пить много жидкости.

Второй раз бороться с вирусом молодому человеку оказалось сложнее. В ноябре у него несвойственно заболело горло. Пытался лечиться сам теплыми чаями — не помогло.

— Стало тяжело глотать, поднялась температура. Пошел сразу в поликлинику: назначили антибиотики, жаропонижающее, спреи от боли в горле. Симптомы не проходили, и терапевт отправила на тест — оказался положительным. Срок между двумя случаями болезни оказался относительно небольшой, поэтому врачи совещались, что со мной делать, но все же отправили на изоляцию. Тем более я рассказал, что после болезни делал еще один тест на антитела: он был отрицательный, вообще никаких антител у меня не появилось.

Последствия перенесенного коронавируса Евгений ощущает и спустя несколько месяцев. Чаще они проявляются в беспричинно появляющемся кашле и одышке.

— Но больше всего удивило, как этот вирус избирателен! Мы с женой живем в однокомнатной квартире, и у нее дважды был отрицательный тест.

«За 14 дней я похудела на 12 кг, муж — на 10»

61-летняя Галина М. родилась в Беларуси, но уже три года живет во Франции. Первый раз заболела ковидом 23 февраля.

— Я была у дочери в гостях: она живет в Швейцарии у самой границы, до нее нужно проехать 9 км. После праздничного ужина почувствовала сильный озноб, начало тошнить, ломить кости. Еле добралась домой. Потом три дня держалась температура, но никто активно еще не говорил про ковид (во Франции первый случай зафиксировали 24 января. — Прим.).

Галина признается: по врачам она ходить не любит. И в этот раз не пошла, хоть слабость и затрудненное дыхание продержались до 8 марта.

— На праздник подарили парфюм — а я не чувствую запаха: спрашиваю, что вы мне подарили?.. В марте сдала тест на антитела: были IgG. Так что, полагаю, я на ногах перенесла первый ковид, и примерно к этому времени в стране все быстро изменилось: закрыли границы, школы, все развлекательные заведения…

Второй эпизод болезни случился в ноябре. Галина снова почувствовала озноб, у мужа появился сильный кашель.

— Тест пошли сдавать вместе. В нескольких километрах от нас большая амбулатория, и там была приличная очередь — ждали около часа. На следующий день пришел электронный ответ: оба теста положительные. Началась 10-дневная изоляция. Сейчас вспоминаю с улыбкой, но тогда нам далось это очень тяжело. Лежали, держались за руки и думали, что случится что-то плохое.

Лечение Галине и ее супругу рекомендовали по телефону. Ничего специфического: жаропонижающие при необходимости, обильное питье. При необходимости доставку необходимых препаратов и продуктов можно заказать под дверь.

— В принципе здесь лекарства не назначают так, как в Беларуси. Если человек болеет, три дня ему ничего не выписывают. Смотрят, какие симптомы, чтобы правильно поставить диагноз. А температура 38 даже не считается очень высокой, ее не рекомендуют сразу же сбивать.

После выздоровления супругам назначили КТ легких, пить витамины (D, С) и цинк.

— И пришлось восстанавливать рацион. За время болезни есть вообще не хотелось: за 14 дней я похудела на 12 кг, муж — на 10.

Что о повторных заражениях говорит врач?

Доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей в стриме о вакцинации и ситуации с COVID-19 в стране рассказал о том, как протекают повторные инфицирования:

— По нашему клиническому опыту большинство пациентов во второй раз болеют так же, как и в первый раз, или легче. Было несколько пациентов, которые тяжелее перенесли инфекцию во второй раз, но у них были и факторы риска, очень часто это избыток массы тела.

При этом специалист отметил, что, если пациент переболел, ему все равно показана вакцинация.

— Это позволит сформировать более стойкий иммунный ответ. Но прививку нужно делать через 90 дней после последнего эпизода заболевания. В течение 90 дней есть протективный иммунный ответ. Часть исследований показывают, что количество и защитность антител уменьшается через 3−4 месяца, а это значит, что через 90 дней можно поддержать иммунную систему и вакцинироваться.

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