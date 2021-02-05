Медики назвали напиток, который лучше всего поможет в борьбе с высоким давлением 1 5.02.2021, 15:06

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Исследование провели в Университете Тафтса.

Согласно исследованию ученых из Университете Тафтса, употребление на завтрак такого напитка, как каркаде, может стать эффективным способом снизить высокое давление, сообщает changeua.com.

Медики предупреждают, что гипертония, характеризуемая высоким кровяным давлением, может длительное время развиваться, не имея каких-либо заметных симптомов. С медицинской точки зрения это очень серьезная проблема для здоровья – постоянно повышенное давление может содействовать возникновению почечной и сердечной недостаточности, повышать риски инфаркта, инсульта, сосудистой деменции.

Между тем, достаточно простым способом снизить показатели повышенного АД является употребление на завтрак напитка из цветов гибискуса или каркаде – его гипотензивное действие подтверждается данными, полученными исследователями Университета Тафтса (США).

Ими были проведены клинические испытания с участием 65 человек возрастом от 30 до 70 лет, имевших признаки умеренной гипертонии и отобранных случайным образом. Добровольцы не принимали лекарств для снижения кровяного давления – вместо этого на протяжении шести недель они ежедневно выпивали три порции чая из гибискуса по 240 мл. Для сравнения группа участников употребляла напиток-плацебо, при этом никто из людей не знал точно, какой чай он употребляет.

Показания артериального давления измерялись испытуемым на исходном уровне (то есть до начала испытания) и с недельными интервалами. К шестой неделе у добровольцев, пивших каркаде, было зафиксировано снижение артериального давления, чего не наблюдалось среди получавших плацебо. Примечательно, что самый существенный гипотензивный эффект от приема этого напитка проявился в отношении участников, которые в начале эксперимента демонстрировали более высокие показатели кровяного давления.

Исследователи пришли к выводу, что ежедневное употребление напитка из гибискуса действительно снижает высокое кровяное давление.

«Данное растение богато органическими кислотами, полифенолами, антоцианами и полисахаридами, улучшающими деятельность сердечно-сосудистой системы. Люди, употребляющие чай из гибискуса, во всех исследованиях демонстрируют более низкое кровяное давление по сравнению с плацебо. В среднем благодаря напитку систолическое артериальное давление снижается на 7 пунктов, диастолическое – на 3 пункта», — сообщили ученые.

Гипертоникам, принимающим лекарства, они рекомендуют проконсультироваться с врачом перед тем, как начинать регулярно пить каркаде.

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