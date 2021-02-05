В Беларуси подорожало питание в детских садах и школах 1 5.02.2021, 15:25

фото: pixabay.com

Рост цен предусмотрен постановлением совета министров.

Увеличены нормы расходов на питание в учреждениях образования. Это предусмотрено постановлением совета министров от 1 февраля 2021 года № 61. Расходы выросли в среднем на 20−40 копеек в сутки на одного ребенка, пишет rebenok.by.

Денежные нормы расходов на питание в день на одного обучающегося в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка увеличены до 2,75- 4,3 рубля (ранее 2,5−3,91 рубля) в зависимости от возраста ребенка и длительности пребывания в дошкольном учреждении.

Расходы на питание в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах с длительностью пребывания 12−24 часа увеличатся до 4,13 рубля (1−2 года) и 4,97 рубля (3−6 лет). До этого они составляли 3,72 и 4,69 рубля соответственно.

На питание обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях нормы увеличатся с 2,67 до 2,86 рубля. Если ребенок ходит в продленку и получает 3-разовое питание, суточная норма составит 3,71−4,08 рубля (ранее 3,4−3,78), то есть стоимость вырастет примерно на 30 копеек.

Увеличатся также денежные нормы расходов на питание участников образовательных мероприятий, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».