Игла Кощея в «Башне Навального» 1 Игорь Яковенко

5.02.2021, 15:31

Игорь Яковенко

Насилие и ложь, став единственными опорами Путина-Отравителя-Трусов.

"Среди российской власти и среди компрадорской российской буржуазии есть силы, которые были заинтересованы в "проекте Навальный" - этими словами депутат от КПРФ Юрий Афонин начал свой спич в программе "60 минут" от 3.02.2021 – "Кто-то вынашивал этот проект! Эти силы заинтересованы в экономической капитуляции России!" - продолжал уличать компрадоров-предателей коммунистический депутат Афонин.

"Кто бы это мог быть?" - раздался ехидный вопрос Бориса Надеждина, которого как обычно позвали на роль "либерала для битья", но на этот раз ему удалось попасть своим вопросом в болевую точку. Поскольку эта тема некой "башни Кремля", которая взрастила "проект Навального" постоянно поднимается на главном государственном телеканале страны, но торжественно поднявшись, почему-то все время сдувается, но получив никакого продолжения. Эти люди все время поют первый куплет песни, а потом замолкают. Непонятно, они не знают продолжения, или знают, но не решаются петь остальные куплеты, из страха произнести вслух некоторые слова?

В программах Соловьева, длящихся практически нон-стоп в режиме 24/7, беспрерывно звучат оглушительные вопли о неких либерал-предателях во власти, которые окопались там в "лихих девяностых", и вот Путин двадцать лет бьется и все никак не может их оттуда выкурить. Правда, кроме Чубайса, который явно давно уже не тянет на отдельную "башню Кремля" и даже на окошко в этой башне, никаких других фамилий не называют. Отчаянно смелые "эксперты", все эти михеевы-куликовы-кургиняны и пр., беспрерывно орущие про заговор против России во власти, вдруг замолкают прямо посреди собственного ора, как только доходит до конкретных фамилий. Соловьев постоянно глухо намекает на Газпром, который по его утверждению содержит столь ненавистное ему, Соловьеву, "Эхо Москвы".

Но ни фамилия председателя правления Газпрома Алексея Миллера, ни фамилия председателя совета директоров Виктора Зубкова в качестве либерал-предателей ни в программах Соловьева, ни в каких-либо иных ура-патриотических СМИ не прозвучала ни разу…

А коммунистический депутат Юрий Афонин все никак не унимался, все продолжал разоблачать "проект Навального" и привязывать его к некой неназываемой группировке во власти. "Почему Навального допустили до выборов мэра Москвы? Почему ему дали отобрать голоса у коммунистов?!" - бушевал коммунистический депутат Афонин. – "Так это - Собянин?" - ехидно спросил "либерал по вызову" Борис Надеждин. Это был его звездный час. Он потом еще пару раз пытался что-то говорить, причем говорил толково, по делу, но ему как обычно не давали ничего сказать, перебивали на первом же слове, в основном хором, в котором ведущие, Скабеева и Попов топтали бедолагу Надеждина вместе с патриотическими "экспертами". Но вот благодаря этим двум вопросам Борису Надеждину удалось внести некоторое смятение в ряды профессиональных патриотов за что ему большое человеческое спасибо.

"Сейчас они, эти компрадоры-предатели во власти затаились и ждут своего часа!" - многозначительно произнес коммунистический депутат Афонин. "Так кто же они? Разобраться бы…" - меланхолично и с некоторой надеждой протянула Скабеева…

Профессиональные конспирологи обещали в январе 2021 года транзит власти, ссылаясь на "точные данные" из "надежных источников" о бедственном состоянии путинского здоровья. Январь миновал, никакого транзита не случилось, но конспирологи, ничуть не смутившись, продолжают вешать новую лапшу на уши публики, забыв снять старую. Впрочем, бог с ними, это их работа… В действительности, в конце января и в первые дни февраля произошел не транзит, а существенный сдвиг власти, перемещение ее центра тяжести в сторону силового блока. Навальный своим бесстрашием, своими разоблачениями собственных убийц, фильмом про дворец для Путина и ироничной полной презрения к смерти обличительной речью в суде перетянул на свою сторону всех способных думать и чувствовать людей в России. Путин в одно мгновение, с легкой руки Навального, превратившийся из "Владимира Таврического" в "Отравителя Трусов" оказался посмешищем и перестал внушать страх не говоря уже об уважении. Теперь у него остались только две опоры: дубинки Росгвардии и ложь телевизора.

Все остальное: правительство, суд, Госдума, Совет Федерации и прочая мишура превратились в структуры, обслуживающие эти две главные опоры.

Депутаты должны штамповать законы, укрепляющие власть силовиков и создающие им режим полной безнаказанности. А еще те депутаты, которые владеют членораздельной речью должны приходить в телевизор и произносить в адрес силовиков с придыханием: "Работайте, братья!".

Дипломаты должны приходить в телевизор и рассказывать народу как они круто поставили на место зарвавшихся иноземцев, которые все время к нам "лезут" и "поучают", а сами все время косятся на наши богатства, так и норовят что-нибудь прихватить.

Суд должен штамповать приговоры всем тем, кого приволокут туда силовики.

Правительство должно обеспечить силовиков всем необходимым для безбедной жизни.

Режим, у которого из опор остались только насилие и ложь, начинает деградировать по вполне определенному маршруту. Насилие и ложь превращаются из инструментов режима в его хозяев. Когда в 1934-м убили Кирова, сначала расстреляли одного его убийцу, Николаева. Потом его жену. Потом всех близких родственников. Потом Сталин сказал Ежову: "ищите убийц среди "зиновьевцев". Завели "Ленинградское дело". Репрессировали 12 тысяч "социально чуждых элементов". А потом все это переросло в "Большой террор", и счет пошел на сотни тысяч и миллионы…

Насилие и ложь, став единственными опорами Путина-Отравителя-Трусов, приобрели некоторую автономность. Они почувствовали себя властью. Во время акции протеста 6 мая 2012 года меня притиснули к цепи "космонавтов" и я услышал как один из них в ответ на скандирование протестующих "мы здесь власть!" с усмешкой пробормотал: "вообще-то власть здесь – мы". Тогда это было не так, тогда этот парень был не совсем прав. Они были не властью, а ее инструментом. Оставшись единственной опорой Путина каратели, как и телевизор вполне могут почувствовать себя властью, а не ее обслугой. Телевизор уже все настойчивее требует произвести чистку "башен Кремля", найти там измену, выяснить, в какой именно башне-предательнице вызрел "проект Навального".

"Зиновьевцы", как и "троцкисты" с "бухаринцами" не имели никакого отношения к убийству Кирова, но были уничтожены. Ни в какой из "башен Кремля" не рождался и не поддерживался "проект Навальный". Алексей Навальный – проект, созданный им самим и востребованный думающей и чувствующей частью России как ответ на беспредельное воровство и деградацию власти. Но это не имеет ни малейшего значения для тех, кто составляет главную опору режима, для ФСБ, ФСО, Росгвардии, СКР и твердо взявшего их сторону телевизора. Они будут искать измену и непременно ее найдут. В том числе и во власти.

В путинской России жили-были государство, режим и население. Поначалу жили не то чтобы дружно, но довольно мирно, терпели друг друга, можно сказать уживались. Государство обкрадывало население, сосало недра, получало нефтедоллары, с остатка которых платило населению пенсии, кое-как лечило и учило детей. Режим защищал государство от населения, ну и само государство рихтовал, строил под себя, забирая себе все большую часть нефтедолларов. По мере того как режим разрастался и все больше заполнял собой государство, население хирело, офигевало от возмущения и, наконец, его часть стала протестом. Поясню разницу между режимом и государством. Вот ФСБ, ФСО или Росгвардия это не государство, а режим. Государственный телевизор тоже часть режима. Поскольку государство – это то, что для населения, а режим – он для себя. Как раковая опухоль, не нужная и смертельно опасная для организма. Так вот, режим, напуганный Навальным, стал подавлять протест, и делал это вполне успешно. Но при этом раковая опухоль режима стала стремительно расти и уже начала пожирать то население, которое не является протестом. А еще режим точит зубы на ту часть государства, которое не является режимом.

Тут Дмитрий Песков пожаловался журналистам, что "задержанных больше, чем могут обработать изоляторы". В Третьем рейхе его бы хорошо поняли, поскольку у них там газовые камеры тоже не справлялись с нагрузкой. Запустив маховик репрессий, перемалывающий население и превращающий все большую его часть в протест, Путин-Отравитель-Трусов неизбежно создает предпосылки собственной политической гибели, поскольку в конце этой истории все перемолотое режимом население превратится в один сплошной протест. В поисках "башни Навального" его дуболомы непременно случайно наткнутся на "кощееву иглу" путинизма и сломают ее. Возможно, это будет новая внешнеполитическая авантюра, которая закончится военным поражением Путина. Возможно, произведя окончательную зачистку власти от "системных либералов" и поставив у руля экономики безумцев типа Глазьева, они окончательно ее прикончат и одичавший от бескормицы народ их просто разорвет. Да и протест никуда не денется, он будет только разрастаться. Россия будет свободной. Или ее не будет вовсе, а свободными станут те ее части, на которые она распадется после кончины путинизма. Причем, распад этот Путин организовывает прямо сейчас, своими собственными руками.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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