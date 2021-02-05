«Что вы, те, кто у власти, творите?» 5.02.2021, 15:36

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Фото: tut.by

Открытое письмо ветеранов журналистики.

Открытое письмо ветеранов белорусской журналистики и руководителей независимых СМИ Республики Беларусь, сообщает «БАЖ».

Мы, ветераны белорусской журналистики и руководители независимых СМИ Республики Беларусь, обращаемся

к вам — граждане Республики Беларусь;

к вам — Администрация Президента и Правительство Республики Беларусь;

к вам — представители властных и силовых структур;

к вам — коллеги из государственных СМИ, кому не изменили профессиональная солидарность и совесть;

к вам — представители международных журналистских и правозащитных организаций...

Мы обращаемся к вам с одним призывом —

СПАСТИ РОЖДЕННУЮ В МУКАХ ДВУХ СТОЛЕТИЙ НЕЗАВИСИМУЮ БЕЛОРУССКУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ!

Начав с беспрецедентного давления на независимые СМИ, с попыток поставить заслон на их пути к читателю, зрителю, слушателю, власть не ограничилась блокадой интернет-изданий, ничем не мотивированным, в нарушение всех договоров отказом печатать и распространять газеты, лишением аккредитации журналистов зарубежных СМИ...

То, что сегодня происходит со стороны государства и его силовых структур по отношению к независимой белорусской журналистике и журналистам, трудно даже назвать давлением, попытками ограничить ее возможности и влияние. Это – самое настоящее удушение Свободы Слова.

Каким законом можно оправдать то, что независимая газета «Народная Воля», не имеющая вот уже более шести лет ни одного предупреждения как от Министерства информации, так и от других контролирующих государственных органов, пять с лишним месяцев назад по надуманной причине была лишена возможности печататься, распространяться по подписке и через розничную сеть в Республике Беларусь?! В таком же дискриминационном положении оказались газеты «Свободные новости», «БелГазета» и ряд других независимых изданий.

Каким законом можно оправдать уголовное преследование журналистов за честное исполнение своего профессионального долга, как это происходит с Катериной Андреевой, Дарьей Чульцовой, Екатериной Борисевич?!

Каким законом можно оправдать уголовное преследование журналистов за то, что они создали подлинную школу профессионального мастерства, как это происходит с сотрудниками «Пресс-клуба» во главе с Юлией Слуцкой?!

Каким законом можно оправдать исчисляемые сотнями задержания журналистов во время исполнения ими профессиональных обязанностей, применение к ним насилия и административного произвола?! *

Так и хочется воскликнуть: ЧТО ВЫ, ТЕ, КТО У ВЛАСТИ, ТВОРИТЕ?!

Свобода слова – не фигура речи. Убивая гарантированную Конституцией свободу слова, свободную от пропагандистских измышлений журналистику, вы убиваете государство, от имени которого творите зло.

Неужели вы действительно думаете, что тупая сила беззакония способна одолеть силу правды?

ОСТАНОВИТЕСЬ!

ВЕРНИТЕ СВОБОДНУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ СТРАНЕ!

ВЕРНИТЕ ЖУРНАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ, ИХ СЕМЬЯМ И ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ!

ВЕРНИТЕ СТРАНУ К ЗАКОНУ И ПРАВДЕ!

Примечание. В 2020-м и в январе 2021 года задержаны 485 журналистов, 98 из них оказались под арестом. Всего за это время журналисты провели за решеткой более 1400 дней. После выборов 9 августа зафиксированы 62 случая физического насилия в отношении журналистов.

Ветераны белорусской журналистики:

Семен Букчин,

Сергей Ваганов,

Вячеслав Вольский,

Анатолий Вертинский,

Федор Великоселец,

Валерий Дубовский,

Сергей Законников,

Иосиф Калюта,

Леонид Леванович,

Михаил Михаевич.

Татьяна Орлова.

Руководители независимых СМИ Республики Беларусь:

Андрей Дынько, шеф-редактор газеты «Наша Нива»,

Василий Зданюк, главный редактор газеты «Свободные новости»,

Марина Золотова, главный редактор портала TUT.BY,

Оксана Колб, главный редактор газеты «Новый час»,

Ирина Левшина, главный редактор информационной компании БелаПАН,

Александр Старикевич, издатель интернет-газеты «Салідарнасць»,

Иосиф Середич, главный редактор газеты «Народная Воля»,

Андрей Бастунец, председатель ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

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