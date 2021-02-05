«Талибан» на кремлевском содержании 5.02.2021, 15:43

Фото: Bloomberg

Как Москва продвигает террористов во власть.

Афганская проблематика станет предметом обсуждения в Конгрессе США, ведь этот вопрос администрация Джо Байдена относит к числу приоритетных. 4 февраля исследовательская группа во главе с генералом в отставке Джозефом Данфордом и экс-сенатором от республиканцев Келли Айотте обнародовала доклад по ситуации в Афганистане. Документ очень важен для определения дальнейшей политики Вашингтона относительно Центральной Азии, пишет «Сито Сократа».

Основной вывод, к которому пришли аналитики, состоит в необходимости отсрочить вывод американского контингента из страны, хотя Трамп продвигал план отзыва оставшихся 2500 американских военных до 1 мая 2021 года.

В Пентагоне осознают опасность монополизации со стороны движения «Талибан» политической сцены республики после нивелирования американского военного фактора. Боевики фундаменталистского движения вполне способны развязать гражданскую войну при помощи отдельных внешних сил, чтобы снова консолидировать всю власть, отнятую у них почти 20 лет назад. Очередной виток дестабилизации в истерзанной бесконечными распрями стране, вполне способен дать толчок к возрождению террористических сетей «Аль-Каиды», а та%Bже расширению влияния «Исламского государства».

Американское правительство в итоге может оказаться в патовой ситуации, ведь цель антитеррористической операции не будет достигнута, а талибы, прошедшие легализацию на переговорах в Дохе, могут разрушить пока еще хрупкую конструкцию секулярной афганской государственности.

Трамп ради быстрого эффекта и дипломатических прорывов на этом треке пошел на значительные уступки талибам, которые не вполне были оправданы. Ведь боевики движения крайне избирательно исполняют мирные соглашения, лишь в той части, что выгодна им самим. Важно указать, что эмиссары «Талибана» подрывают репутацию США, распространяя нелепые слухи. К примеру, 3 февраля член делегации талибов на переговорах в Тегеране Сухейл Шахин заявил о якобы перевозке американцами игиловцев в район Нангархара и Кунара, что на востоке Афганистана. Информация выглядит низкопробной манипуляцией на фоне того, что афганское УНБ обезвредила 12 января группу из четырех террористов ИГИЛ, готовящих покушение на временного поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона.

Попытки талибов привязать ИГИЛ к США являются отработкой методичек россиян, которые активно используют фундаменталистов в своих целях. Москва серьезно повышает рукопожатность талибов. В высшем руководстве «Талибана» есть агенты на содержании ГРУ, к числу которых можно отнести члена политофиса Шер Мохаммада Аббаса Станикзая. Именно он является одним из наиболее высокопоставленных талибов, который постоянно посещает Москву и встречается с путинским спецпосланником Замиром Кабуловым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Хотя «Талибан» официально признан в России террористической организацией, и против него действуют санкции, это не мешает Кремлю продвигать талибов во власть. Что и говорить: чувствуется духовная близость между талибами и фундаменталистами «русского мира», как-никак, порождения одного и того же разрушающего начала. Если РФ поддерживает террористов на Донбассе, то, что мешает им заниматься во всех остальных точках мира.

Конечно, взамен россияне получают от «Талибов» свои кровавые бонусы, в частности, у Путина платили талибам за атаки на американские войска, чтобы они несли больше потерь, а значит, постоянно муссировался бы вопрос об ускорении вывода контингента. Уже на лето 2021 года в ГРУ планировали превратить Афганистан в очень горячее место, чтобы хорошо подзаработать на поставках оружия, наркотрафике и показать слабость американской стратегии.

Дестабилизация афганской территории очень выгодна Кремлю для переключения внимания НАТО на эту проблему, и распыления ресурсов. В итоге все сводится к необходимости продления военного присутствия США, чтобы нейтрализовать большую подрывную игру РФ во всей Центральной Азии, и даже в более широких границах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».