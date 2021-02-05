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Медики выявили круг людей с продолжительным сохранением антител к COVID-19

  • 5.02.2021, 15:56
Медики выявили круг людей с продолжительным сохранением антител к COVID-19

Необычное исследование провели в США.

Исследователи из США провели наблюдение за пациентами, переболевшими коронавирусом, пишет lenta.ua.

Определена группа, у которой антитела к вирусу сохраняются на протяжении длительного времени.

Ученые из Центра женского здоровья им. Бригама (США) отобрали 92 человека, вылечившихся от COVID- 19. Добровольцы находились под наблюдением в течение длительного времени. В результате выяснилось, что у людей, болезнь которых протекала быстро и в легкой форме, через пять месяцев антитела сохранились на начальном уровне - это составило 20% от общего количества. У остальных за три или четыре месяца полностью пропал иммунитет к вирусу. Ранее же сообщалось, что длительной сопротивляемостью к коронавирусу обладают те, кто болел в тяжелой форме.

Специалисты подчеркивают: наличие белка, отвечающего за нейтрализацию COVID в организме, не дает гарантии от повторного инфицирования, а лишь снижает его риски. Информация, полученная в ходе эксперимента, станет важным звеном в дальнейших исследованиях, направленных на борьбу с пандемией, отмечают вирусологи.

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