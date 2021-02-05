закрыть
5 февраля 2021, пятница, 18:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На пульсе протеста

1
  • 5.02.2021, 16:19
  • 1,518
На пульсе протеста

Российские врачи и медработники объединяются для оказания помощи пострадавшим на уличных акциях.

«Медики протеста» — объединение врачей и медработников, самоорганизовавшихся, чтобы оказывать первую помощь пострадавшим во время массовых акций. На площади, в подземные переходы и в переулки, куда загоняют протестующих, часто не могут попасть скорые и реанимобили, но там будут люди с красным крестом на рукаве. Придерживаясь нейтралитета, они будут помогать всем. Их главная цель — не выражать свои политические взгляды, а помогать людям, пишет для «Новой газеты» руководитель направления «Волонтеры России» Анастасия Егорова.

Уже сформированы два отделения — в Москве и Санкт-Петербурге. Организованы команды из сотен волонтеров в обоих городах. Назначены координаторы групп, между ними распределены задачи. Сейчас «Медики протеста» готовятся закупить необходимое снаряжение и лекарственные препараты. Пошили первую партию нарукавных повязок. 6 февраля пойдут обучающие семинары по оказанию первой помощи, для них в Москве и Санкт-Петербурге нужно найти помещение. На закупку лекарств, расходных материалов и экипировку волонтеров «Медики протеста» открыли благотворительный сбор.

Владислав Тарасенко, со-организатор «Медиков протеста»:

— Я оказывал первую помощь во время протестов 23-го и 31-го числа. Был во всех основных «напряженных» точках, даже пробирался через кордоны к «Матросской Тишине» 23-го. И пробрался. Почему? Потому что считаю своим долгом помогать людям. Звучит высокопарно, но на самом деле это просто мой выбор, от которого ни серотонина, ни дофамина я уже толком не получаю. Я считаю это правильным и использую свои навыки и знания там, где могу.

В организации всех процессов мне помогает пятилетний опыт координации поисков пропавших на Камчатке, я родом оттуда. Турист, альпинист, что в свою очередь дает мне знание того, что неподъемных вершин нет.

Именно поэтому я описываю так подробно свой бэкграунд, чтобы было понятно, какой «голос» у нашей организации: мирный, гуманный, осознанный и понимающий.

Елизавета, один из инициаторов «Медиков протеста»:

— Мне нередко доводилось оказывать первую помощь пострадавшим, и поэтому, оказавшись впервые на протестной акции, я поняла, что мое дело — не политика. Мое дело — помогать людям. Потому что, видимо, маркетолог по профессии вполне может быть медиком по призванию.

Поэтому 31 января мы просто вышли с самодельными красно-белыми повязками, готовые если не спасать жизни, то как минимум помогать людям не оставаться с ушибами, переломами и кровотечениями один на один.

И это получило широкий отклик на самом мероприятии, а также мы познакомились с Владом <Тарасенко>, и у нас родилась идея о централизованной неполитической организации для волонтеров, которые, как и мы, хотят оказывать помощь пострадавшим в ходе протестных акций. Любой человек, вышедший на улицу, должен знать, что ему обязательно помогут.

Кирилл, 34 года:

— У меня есть среднеспециальное медицинское образование — по диплому я медбрат широкого профиля, окончил медицинское училище. Во время обучения я совмещал работу на Савеловском рынке, и мне было дико и обидно, что местные коммерсанты зарабатывали больше, чем оперирующий хирург в Госпитале для ветеранов войн № 2. Тогда я для себя решил, что хочу остаться в своей стране, а не получить образование и переехать в Германию, что мне надо будет кормить свою семью и что в будущем придется идти в бизнес. С некоторой тоской я после обучения снял свой белый халат и на протяжении всего времени искренне скучал по нему. Сложно сказать — мое это призвание или нет, но в нашей стране страшно совершать ошибки, и тогда я не решился поставить все на то, что я буду нужным членом своего государства. Да и были сомнения, что смогу совмещать работу с обучением.

В медицине не работал, только дважды оказывал помощь при приступах эпилепсии и один раз поддерживал жизнь подростку после того, как его сбила машина до приезда кареты скорой помощи.

Я никогда не выходил на митинги, хоть и следил за ними, и в глубине души был благодарен тем, кто не боялся отстоять и мою позицию. Мне было страшно. Было страшно и 22 января 2021 года — рупор тирании работал исправно: «В вышедших могут вести огонь из табельного оружия». Страшнее было не за то, что меня посадят на 10 суток, а за будущее России.

Я собрал аптечку первой помощи, два пакета молока (чтобы промывать глаза пострадавшим от слезоточивого газа) и сообщил знакомым, что буду гулять в районе метро «Пушкинская».

Моя сегодняшняя позиция — это желание диалога с властью и возможность оказать помощь людям. В гражданской они одежде или на службе, для меня как человека, давшего клятву Флоренс Найтингейл, не имеет значения. Неважно, кому промыть глаза или кому остановить кровотечение.

Бывает, что после какого-то события, от его осознания пробегает импульс одобрения и возникает состояние счастья, что ты в нужном месте и делаешь то, что должен. Так случилось и со мной, когда я оказался в рядах «Медиков протеста».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич