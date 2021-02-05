На пульсе протеста 1 5.02.2021, 16:19

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Российские врачи и медработники объединяются для оказания помощи пострадавшим на уличных акциях.

«Медики протеста» — объединение врачей и медработников, самоорганизовавшихся, чтобы оказывать первую помощь пострадавшим во время массовых акций. На площади, в подземные переходы и в переулки, куда загоняют протестующих, часто не могут попасть скорые и реанимобили, но там будут люди с красным крестом на рукаве. Придерживаясь нейтралитета, они будут помогать всем. Их главная цель — не выражать свои политические взгляды, а помогать людям, пишет для «Новой газеты» руководитель направления «Волонтеры России» Анастасия Егорова.

Уже сформированы два отделения — в Москве и Санкт-Петербурге. Организованы команды из сотен волонтеров в обоих городах. Назначены координаторы групп, между ними распределены задачи. Сейчас «Медики протеста» готовятся закупить необходимое снаряжение и лекарственные препараты. Пошили первую партию нарукавных повязок. 6 февраля пойдут обучающие семинары по оказанию первой помощи, для них в Москве и Санкт-Петербурге нужно найти помещение. На закупку лекарств, расходных материалов и экипировку волонтеров «Медики протеста» открыли благотворительный сбор.

Владислав Тарасенко, со-организатор «Медиков протеста»:

— Я оказывал первую помощь во время протестов 23-го и 31-го числа. Был во всех основных «напряженных» точках, даже пробирался через кордоны к «Матросской Тишине» 23-го. И пробрался. Почему? Потому что считаю своим долгом помогать людям. Звучит высокопарно, но на самом деле это просто мой выбор, от которого ни серотонина, ни дофамина я уже толком не получаю. Я считаю это правильным и использую свои навыки и знания там, где могу.

В организации всех процессов мне помогает пятилетний опыт координации поисков пропавших на Камчатке, я родом оттуда. Турист, альпинист, что в свою очередь дает мне знание того, что неподъемных вершин нет.

Именно поэтому я описываю так подробно свой бэкграунд, чтобы было понятно, какой «голос» у нашей организации: мирный, гуманный, осознанный и понимающий.

Елизавета, один из инициаторов «Медиков протеста»:

— Мне нередко доводилось оказывать первую помощь пострадавшим, и поэтому, оказавшись впервые на протестной акции, я поняла, что мое дело — не политика. Мое дело — помогать людям. Потому что, видимо, маркетолог по профессии вполне может быть медиком по призванию.

Поэтому 31 января мы просто вышли с самодельными красно-белыми повязками, готовые если не спасать жизни, то как минимум помогать людям не оставаться с ушибами, переломами и кровотечениями один на один.

И это получило широкий отклик на самом мероприятии, а также мы познакомились с Владом <Тарасенко>, и у нас родилась идея о централизованной неполитической организации для волонтеров, которые, как и мы, хотят оказывать помощь пострадавшим в ходе протестных акций. Любой человек, вышедший на улицу, должен знать, что ему обязательно помогут.

Кирилл, 34 года:

— У меня есть среднеспециальное медицинское образование — по диплому я медбрат широкого профиля, окончил медицинское училище. Во время обучения я совмещал работу на Савеловском рынке, и мне было дико и обидно, что местные коммерсанты зарабатывали больше, чем оперирующий хирург в Госпитале для ветеранов войн № 2. Тогда я для себя решил, что хочу остаться в своей стране, а не получить образование и переехать в Германию, что мне надо будет кормить свою семью и что в будущем придется идти в бизнес. С некоторой тоской я после обучения снял свой белый халат и на протяжении всего времени искренне скучал по нему. Сложно сказать — мое это призвание или нет, но в нашей стране страшно совершать ошибки, и тогда я не решился поставить все на то, что я буду нужным членом своего государства. Да и были сомнения, что смогу совмещать работу с обучением.

В медицине не работал, только дважды оказывал помощь при приступах эпилепсии и один раз поддерживал жизнь подростку после того, как его сбила машина до приезда кареты скорой помощи.

Я никогда не выходил на митинги, хоть и следил за ними, и в глубине души был благодарен тем, кто не боялся отстоять и мою позицию. Мне было страшно. Было страшно и 22 января 2021 года — рупор тирании работал исправно: «В вышедших могут вести огонь из табельного оружия». Страшнее было не за то, что меня посадят на 10 суток, а за будущее России.

Я собрал аптечку первой помощи, два пакета молока (чтобы промывать глаза пострадавшим от слезоточивого газа) и сообщил знакомым, что буду гулять в районе метро «Пушкинская».

Моя сегодняшняя позиция — это желание диалога с властью и возможность оказать помощь людям. В гражданской они одежде или на службе, для меня как человека, давшего клятву Флоренс Найтингейл, не имеет значения. Неважно, кому промыть глаза или кому остановить кровотечение.

Бывает, что после какого-то события, от его осознания пробегает импульс одобрения и возникает состояние счастья, что ты в нужном месте и делаешь то, что должен. Так случилось и со мной, когда я оказался в рядах «Медиков протеста».

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