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«Офицеры, это уже ваша война»

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  • 5.02.2021, 16:40
  • 3,044
«Офицеры, это уже ваша война»
иллюстрационное фото

Встаньте на сторону народа.

- Думаю, что все же есть среди военных те, кто готов встать на сторону народа, надеюсь у них впереди будет шанс сделать свой выбор, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель.

Для такого грандиозного шага, и принятия ответственности, которую народ хотел бы возложить на военных, нужен не просто достойный офицер, нужно офицерское братство, скрепленные словом чести, и лидер, с безусловным авторитетом. Это нужно понимать.

Если такие офицеры не ушли в отставку после 9 августа, и ещё находятся в структуре, то они должны осознать, что пенять не на кого. Народ доведен до ручки, и делегирует им полномочия по наведению порядка и восстановлению законности и права в стране. Это должен быть приказ именем народа во исполнение Конституции нашей страны - устранение террористической группировки, захватившей власть, и передача их под международный трибунал.

Если у нас армия - это сборище наемников, которое пришло в армию за плюшки, кредиты, путёвки в санатории, раннюю пенсию, связи и тихий "свой" бизнес, отжатый у соседа, то нам такая армия не нужна. В случае внешней угрозы белорусская армия ничтожна, спасение для нашей маленькой страны в высоком уровне дипломатических отношений и договорённостей с соседями, что нынешней властью реализовано однобоко, ущербно, и вопиюще бездарно. Но защитить права народа - это армии под силу, это их долг!

Если офицеру страшно рискнуть своей должностью, стабильность, кормушкой, то как он может смотреть в глаза простому белорусу? Девушке в красном платье и с белыми цветами, которой угрожали насилием, тащили в автозак и обзывали проституткой? Смелому шестикласснику гимназии с не изуродованным еще представлением о справедливости, которому ещё предстоит выбрать профессию, написать не одно сочинение о любви к Родине? Пенсионерке, рыдающей от беспомощности, взятой в кольцо ублюдками в чёрном? Студенту, исключенному из ВУЗа и обритому военкоматом? Врачу, который не побоялся дать честное заключение о тех ранах и увечьях на телах белорусов? Офицеры, а сможете ли вы поднять руку и отдать честь ветеранам ВОВ на параде 9 мая?

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