Как семья с тремя детьми переехала из Солигорска в деревню и открыла контактный зоопарк 2 5.02.2021, 16:53

1,437

Фото: Максим Малиновский

Они продали авто, чтобы купить верблюда.

Игорь и Светлана Буйняковы были типичными «городскими». Вместе с тремя детьми жили в обыкновенной солигорской квартире, работали торговыми представителями частных компаний, пишет «Онлайнер». Наверное, так бы и продолжили существовать в режиме small city life, если бы Игоря не угораздило завести… лошадь. Тут все и началось… А закончилось тем, что уже четыре года семья держит в деревне Чепели свой контактный зоопарк с сотнями зверушек и умудряется на этом зарабатывать.

Из квартиры — в заброшенную хату

— У меня появились проблемы со здоровьем, врачи посоветовали ездить верхом. Я арендовал у знакомого сарай, купил коня… Люди вокруг думали, я чокнулся. А я приобрел свадебную карету и стал возить на ней женихов и невест. Думал, срубим на этом неплохие деньги, но большого спроса не было: за два года откатал всего 10—15 торжеств, — прокручивает в голове воспоминания глава семейства.

Мужчина задумался о том, что делать дальше: пусть и не самый прибыльный, но все-таки свой бизнес дал ему чувство свободы, от которого не хотелось отказываться. Да и в компанию к лошади со временем добавилась еще одна, потом пони и ослик… Чужого сарая им явно не хватало, а их переезд на балкон никто всерьез не рассматривал. Вместе со Светланой решили: надо открывать контактный зоопарк. Сразу и название придумали — «ДоРеНи» — в честь сыновей: 5-летнего Добрыни, 10-летнего Рената и 15-летнего Никиты.

— На тот момент мы практически достроили дом под Солигорском. Продали его и перебрались в деревню Чепели, где я провел все детство, — продолжает Игорь. — Отдали около $7000 за участок и старую хату, от которой сохранились только стены и дырявая крыша. Ни окон, ни пола… Моя бабушка, увидев это, запричитала: «Ну куда ж ты полез, внучек? Пропадешь». Жизнь на селе у нее ассоциировалась с изнурительной работой с утра до вечера, за которую разве что килограмм пряников получишь.

В общем, в затею мужчины никто, кроме жены, не верил. Вместе с ней потихоньку ремонтировали дом, расселяли во дворе все новых и новых зверушек. Признаются, что многих спасли от смерти.

— Председатель местного колхоза хотел сдать на мясо 12 жеребцов. На всех денег не хватило, выкупили только четырех… Ослиху в ужасном состоянии забрали из закрывшейся агроусадьбы, за ней там никто не присматривал, — вздыхает Светлана.

О тратах лучше не думать

Сколько всего животных сейчас в зоопарке, супруги не знают: перестали считать после первой сотни. В вольерах и загонах они замиксовали известную любому порядочному белорусу скотину с настоящей экзотикой: корова Зорька здесь соседствует со страусом Марьей Ивановной, а свиньи — с енотами и чернобуркой. Такая вот получается толерантность.

Самый дорогой обитатель — верблюдица Изабелла. Привезли ее сюда из Сургута. Буйняковы не раскрывают точную сумму, которую за нее выложили, но она явно превышает среднюю зарплату по стране. Чтобы приобрести животное, семье пришлось продать свой старенький Peugeot. Даже хотели застраховать столь дорогую покупку, но ни в одной компании такой опции не нашлось.

Верблюдица очень долго привыкала к новым хозяевам.

— Сначала мы ходили с ног до головы оплеванные: когда животное брызжет слюной (а делает оно это очень метко), убегать нельзя, иначе оно продолжит. Хорошо, что предыдущие владельцы посоветовали носить шляпу с широкими полями, которая от всего это потока защищала. А вот одному нашему гостю не повезло — ему Изабелла плюнула прямо на очки, — смеется Светлана.

Вот что случается, если не следовать правилам и дразнить животное с дагестанским темпераментом… Кстати, об этих самых правилах. Открыт зоопарк только по выходным (в остальное время хозяева заняты уборкой, выпасом, да и просто своим собственным бытом), гулять по его территории можно хоть целый день. Гладить разрешают всех, кроме носух, хорьков и других хищников:

— Они очень сильно стрессуют, когда к ним прикасаются посторонние. А я очень люблю своих животных, поэтому не дам их трогать чужим людям. Некоторые зоопарки в погоне за деньгами позволяют гостям это делать. Ну а мы просто хотим, чтобы наши питомцы прожили подольше.

По этой же причине в «ДоРеНи» запрещено кормить зверей чем-то, кроме специально заготовленных овощей и фруктов, которые раздают на месте.

— Раньше люди привозили с собой морковку, яблоки целыми мешками и непременно хотели все скормить, не понимая, что от переедания животные могут просто умереть.

Благо до таких крайностей пока не доходило. Игорь и Светлана внимательно следят за здоровьем подопечных, даже прививки могут сами сделать в случае необходимости. Да что там прививки — роды принимают! Всем этим зоологическим штучкам учились сами, по видеоурокам на YouTube: ветеринарного образования у юриста и экономистки нет.

От 0 до 500

На содержание всего зоопарка уходит бóльшая часть семейного бюджета.

— На зиму нужно 100 тюков соломы, 5 тонн зерна, субпродукты. Если подсчитывать каждую потраченную копеечку, можно испугаться итоговой суммы. Конечно, поддержки государства не хватает — например, льготного кредита на сельхозтехнику, чтобы заготавливать корм самим... Но и без этого мы как-то справляемся. И даже отдых можем себе позволить один-два раза в год, — пожимает плечами Игорь.

Разумеется, так было не всегда. Но если бы Буйняковы слишком много думали о предстоящих трудностях, может, никогда бы и не открыли свое дело. «Мы из тех людей, которые сначала купят лошадь, а потом построят для нее сарай», — такой вот секрет успеха.

— Первые два года дались очень тяжело, порой вообще никто не приезжал. Если получалось заработать 25 рублей, мы вздыхали с облегчением: «Ну хоть что-то!» Сначала даже цену не называли, просили давать кто сколько может. Считайте, на пожертвования существовали. Однако быстро поняли, что так нам не выжить. И начали брать за вход фиксированные 5 рублей, столько же — за катание в упряжке, — рассказывает Светлана.

Дела немножечко наладились. Со временем сарафанное радио поймало нужную волну, и в зоопарк зачастили, причем со всей Беларуси. Летом посмотреть на зверей каждые выходные заезжало около 50 семей. Иногда Буйняковым удавалось заработать за два дня 500—1000 рублей, иногда всего 100, а если не везло с погодой, то вообще 0.

А потом неожиданно выстрелили соцсети.

— На наш Instagram наткнулись продюсеры из российской телепередачи «Обмен домами» и предложили в ней поучаствовать. Три дня мы жили в лесу под Екатеринбургом в модульном стеклянном доме. Без штор, без забора — представляете? Вокруг стройки, таджики постоянно в окна заглядывают… Было стремно. Свое хозяйство мы оставили на другую семью — муж ресторатор, жена дизайнер, тоже трое детей… Они явно не были к такому готовы! Хорошо, что наши родственники находились за кадром и во всем им помогали, — кивает Игорь.

После трансляции шоу о зоопарке узнало еще больше людей. Супруги уже готовились переоборудовать свой дом под агроусадьбу, чтобы принимать постояльцев, как вдруг нагрянула пандемия. Поток гостей резко снизился. Но и тут Игорь и Светлана даже не подумали сдаваться: есть же продукты собственного производства!

— Есть молоко, творог, сыр, сало, мясо и даже страусиные яйца — их часто покупают в подарок, одно стоит 40—50 рублей. На всю продукцию стараемся не заламывать цены, делать их ниже, чем в магазинах. Так получается выручить еще пару сотен. Но мы в первую очередь для себя все это делаем, и больше всего радует, что даже если наш зоопарк вообще никто не будет посещать, мы все равно выживем. Осталось только хлеб научиться печь, — смеется Светлана.

О переезде в деревню супруги еще ни разу не пожалели.

— Всем молодым семьям советую растить своих детей в деревне. Здесь — настоящая свобода. Вдали от всех этих гаджетов, которые действуют на психику ребенка как наркотик. У моих сыновей кнопочные телефоны и никакого интернета. Вместо тупого залипания они после школы на лошадях катаются, помогают нам по хозяйству — им это в кайф. Средний коз умеет доить, старший — корову. А еще пчел разводит, у него уже два своих улья. В прошлом году таким вкусным медом нас накормил… — улыбается Игорь. — А карманные деньги тратят не на всякую ерунду, а на то, чтобы новых животных купить. В общем, замечательные у нас ребята.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».