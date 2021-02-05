закрыть
5 февраля 2021, пятница, 18:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Немецкие ученые нашли слабые места у коронавируса

  • 5.02.2021, 16:57
  • 1,355
Немецкие ученые нашли слабые места у коронавируса

Это поможет определить перспективные лекарственные препараты для лечения COVID-19.

Ученые Институтов Общества Макса Планка в Германии нашли слабые места коронавируса. Это поможет определить перспективные лекарственные препараты для лечения COVID-19, пишет lenta.ua.

Одна группа ученых подробно изучила S-белок, который в народе назвали «шипом». Именно он участвует в связывании коронавируса с рецептором человеческих клеток ACE2 и позволяет патогену сливаться с клеточной мембранной и высвободить свой генетический материал внутрь. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Расположение S-белка является для коронавируса уязвимым местом. Он находится на поверхности оболочки вируса, что делает его удобной мишенью для вакцин и лекарственных препаратов.

Другая группа ученых исследовала действие лекарства ремдесивир. Противовирусный препарат, как было известно, может блокировать активность фермент. Однако ученые в новой работе доказали, что его действие непродолжительно. Ремдесивир замедляет репликацию вируса, но не останавливает его полностью.

Ученые Институтов Общества Макса Планка планируют выяснить взаимодействие других препаратов с РНК SARS-CoV-2, чтобы определить самый эффективный из них.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич