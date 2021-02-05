Жена политзаключенного Игоря Лосика рассказала, как он выходит из голодовки

Жена политзаключенного Игоря Лосика рассказала, как он выходит из голодовки1
- 5.02.2021, 17:16
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Лосик за решеткой уже 223 дня.
Жена политзаключенного Игоря Лосика Дарья рассказала «Радыё Свободе», как он выходит из голодовки.
«Игорь чувствует себя нормально, каких — то особых новостей нет, — говорит Дарья. - сказал, что у него более 200 писем было, на которые еще не ответил. И еще около 160 на этой неделе принесли. Я спрашивала у врача, почему моего мужа не осмотрели после прекращения голодовки. Мне на это сказали, что я поставила их в тупик. Мол, он не жалуется ни на что, его и не осматривают. Они не знают, нужно ему медицинский осмотр или нет».
По словам Дарьи, медики перестали приходить к Игорю сразу после того, как он прекратил голодовку. Теперь он даже не знает, какое у него давление (после 30 дней голодовки у политзаключенного начались с ним проблемы. – Прим.). Ранее давление измеряли дважды в день.
«Я привозила витамины Игорю, — говорит Дарья. — витамин А и витамин Е. Все приняли без вопросов, с этим нет проблем».
О завершении следствия по делу Игоря Лосика, а также о дате начала суда по-прежнему ничего не известно.
Политзаключенный Игорь Лосик, блогер и консультант «Радио Свобода», за решеткой с 25 июня 2020 года. В конце января он вышел из голодовки, которую держал с 15 декабря в знак протеста против новых обвинений.
В следственной тюрьме в Жодино Игоря дважды в неделю посещает адвокат, передачи ему привозит жена Дарья.