закрыть
5 февраля 2021, пятница, 18:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Левада»: Каждый пятый россиянин одобряет деятельность Навального

  • 5.02.2021, 18:15
«Левада»: Каждый пятый россиянин одобряет деятельность Навального
Алексей Навальный
Фото: AP

Опубликованы подробные результаты соцопроса.

Каждый пятый житель России одобряет деятельность оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра". Вопросы были сформулированы совместно с "Открытыми медиа", сообщает «Настоящее время».

Социологи указывают, что уровень одобрения Навального остается неизменным с сентября 2020 года (19%, против 20% в сентябре). Большинство одобряющих в возрастной группе от 18 до 24 лет (36%), в возрасте от 25 до 39 лет политика одобряют 23% опрошенных. Хуже всего к Навальному относятся россияне старше 55 лет – лишь 12 процентов одобряют его деятельность.

Подчеркивается, что негативно к Навальному относятся прежде всего те респонденты, чей основной источник информации – телевидение (64%), а также родственники или друзья (54%). Пользователи интернета и читатели телеграм-каналов относятся к политику гораздо лучше, чем в среднем по выборке (45%).

Положительные чувства к политику испытывают в общей сложности 31% опрошенных, негативные – 37%, нейтральных – почти треть (29%). Сторонники деятельности политика чаще испытывают чувство уважения к нему (45%) или не могут сказать ничего плохого (31%). Критики Навального чаще относятся к нему нейтрально (31%) или не могут сказать ничего хорошего (23%).

Социологи указывают, что большинство россиян (68%) не поменяли своего отношения к Алексею Навальному из-за последних событий: его возвращение и последующий арест, фильм про "дворец Путина" и митинги.

Директор "Левада-Центра" Лев Гудков обратил внимание, что опрос проводился до судебного заседания 2 февраля, поэтому решение суда не успело повлиять на мнение респондентов. По его словам, пока последние события слабо отразились на общественном мнении и нужно время, чтобы люди это обсудили и это вылилось в какие-то жесткие стереотипы.

Гудков отметил, что 79% опрошенных отношения к Путину не изменили. Среди этого большинства в том числе и сторонники Навального, для которых коррумпированность верхушки власти не стала открытием, поэтому их мнение осталось неизменным.

Уверенность сторонников Путина в неправоте Навального держится не на каких-то фактических и логических доводах, а на потребляемой ими телевизионной пропаганде. Так, 70% среди тех, кто не пользуется соцсетями и интернетом, как сказал директор центра, заявили, что в фильме показана неправда — несмотря на то, что сам фильм они не видели.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич